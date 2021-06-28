Посольство України в Італії на своїй сторінці у фейсбук застерігає, що будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії угоди не відповідають дійсності та є фейком. Натомість документи, які наші громадяни встигли обміняти під час функціонування офіційної домовленості, залишаються чинними.

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Коли підпишуть нову угоду

Відповідальні за укладення і реалізацію угоди МВС України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії наразі ведуть активну двосторонню роботу над тим, щоб вже найближчим часом підписати новий документ.

Це дозволить громадянам України і надалі здійснювати обмін українських посвідчень водія на документи італійського зразка, а для громадян Італії – навпаки.

Дипломати обидвох країн працюють над новою угодою / Фото Pexels

Нова угода може набути чинності вже у липні цього року, однак точних дат поки немає. Посольство України в Італії радить стежити за інформацією на офіційних інтернет-ресурсах та на їх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, що обміняти українське посвідчення водія на британське без складання жодних повторних чи додаткових іспитів можна з 20 травня.