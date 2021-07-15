У Польщі житло можна придбати за дуже демократичними цінами, у порівнянні з іншими країнами ЄС та навіть з Україною. Закордон 24 проаналізував польський ринок нерухомості та поспілкувався з експерткою у цій галузі Євгенією Кубовою, яка допомагає нашим співвітчизникам отримати омріяні квадратні метри та зараз здобуває офіційну ліцензію фінансової консультантки у Польщі.

Актуально Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Чому саме Польща

Варто зазначити, що купівля нерухомості у Польщі – це вигідна інвестиція навіть для тих, хто проживає та працює в Україні. Придбати квадратні метри може не тільки фізична, але й юридична особа, тобто компанія, яка зацікавлена в організації чи розширенні власного бізнесу за кордоном.

Придбання житла в Україні часто є досить ризикованою справою. Будівельні компанії, які навіть давно відомі на українському ринку та здали в експлуатацію безліч сучасних житлових комплексів, несподівано стають банкрутами або не надають необхідної документації клієнтам, не завершують обіцяні проєкти.

Порада! Надсилайте гроші з Польщі в Україну без жодних ризиків за допомогою сервісу TransferGo. Надійність компанії перевірена понад 2,5 мільйонами користувачів по всьому світу. Служба підтримки міжнародного сервісу надає фахову підтримку 9 мовами, зокрема українською та російською, а перекази здійснюються без жодних прихованих платежів чи додаткових доплат.

У Польщі уряд своєчасно реагує на всі подібні фактори ризику, розробляє та вдосконалює відповідні закони, які не дозволяють безкарно використовувати кошти інвесторів в особистих меркантильних цілях.

Такі закони приймаються сеймом та беззаперечно працюють на території усієї Польщі, зокрема забезпечуючи:

реальні перспективи для добросовісних будівельних компаній;

гарантію захисту коштів вкладників, покупців нерухомості;

стабільність ринку.

Навіть придбання житла іноземцями регулюється окремим законом, а саме "Про купівлю нерухомості іноземцями".

У Польщі діють чіткі закони щодо ринку нерухомості / Фото Unsplash

Як придбати нерухомість у Польщі українцям

Блогерка та експертка з нерухомості Євгенія Кубова, яка самостійно придбала дві квартири у Варшаві, розповіла про всі можливості та нюанси купівлі житла українцями у Польщі. Пропонуємо вам ознайомитись з інформацією та порадами від успішної українки.

Як розпочати процес купівлі нерухомості? Який пакет документів та скільки часу потрібно?

Щоб запустити процес, необхідно спершу визначити, де ви хочете придбати нерухомість та яким чином – за готівку чи іпотеку. Сам процес купівлі здається не складним, однак завжди з'являються маленькі нюанси, про котрі варто знати ще до підписання договорів та набуття права власності. Тому раджу звернутись до людини, яка цей процес вже пройшла, щоб не наробити помилок. Наприклад, я проводжу консультації та забезпечую повний супровід під час купівлі нерухомості.

До слова, якщо ви плануєте придбати житло за готівку, то ніяких додаткових документів не потрібно. Якщо ж ви бажаєте купити нерухомість із земельною ділянкою, то тут все трохи складніше. Іноземці у Польщі не можуть ставати власниками землі без відповідного дозволу від міністерства. Якщо мовиться про іпотеку, то необхідно мати карту побиту та бути офіційно працевлаштованим у Польщі.

Який пакет документів потрібен / Фото Unsplash

Первинний та вторинний ринок: яка різниця та на що варто звернути увагу?

Одним із найбільших нюансів тут є податок. Якщо купувати житло на вторинному ринку, то доведеться сплатити державі податок за збагачення – 2% від вартості придбаного об'єкту. На первинному ринку такої вимоги немає.

Також не слід забувати про тривалість очікування: вторинний ринок буде готовим до заселення одразу ж після підписання нотаріального акту, а якщо житло придбано на первинному, то доведеться чекати довше. Окрім цього, якщо оформлено іпотеку, сплачувати її треба вже під час очікування.

Я завжди раджу клієнтам звертати увагу на благоустрій новобудов, бо саме від цього у майбутньому залежатиме щомісячна квартплата (czynsz). Якщо біля будинку, наприклад, є фонтан, то квартплата вже буде вищою, ніж в ідентичному будинку за кілька десятків метрів, де такого фонтану поблизу немає.

Великою помилкою покупців також часто є те, що вони сприймають ціну за квадратний метр у новобудовах набагато дешевшою, ніж на вторинному ринку. Однак слід також додавати близько 1 500 злотих на кожен квадратний метр у новобудові на ремонт, адже купуєте ви, фактично, голі стіни.

Додавайте до вартості квадратного метру у новобудовах витрати на ремонт / Фото Unsplash

Купівля землі під будівництво у Польщі: наскільки це реально для українців?

Звісно, що реально, однак необхідно отримати дозвіл від міністерства. На такий дозвіл можуть претендувати власники карт побиту та офіційних підтверджень, що свідчать про наявність необхідної суми коштів для купівлі (у вигляді готівки чи взятого кредиту). Без дозволу міністерства купити землю у Польщі можуть ті, хто щонайменше 5 років мають pobyt stały чи karta rezydenta у зв'язку зі шлюбом.

Як взяти іпотеку: до яких банків звернутись українцям?

Банків, котрі видають кредити іноземцям у Польщі, є більш ніж достатньо, але кожен має різні вимоги. Один прийме ваші документи з umowa zlecenia, а інший захоче лише umowę o pracę, один дасть кредит з karta czasowego pobytu, а інший скаже, що хоче винятково pobyt stały чи rezydenta. Такі вимоги оновлюються досить часто, тому не можна сказати, що є якийсь конкретний банк, у який варто іти українцям.

Найкраще скористатись послугами фінансового радника, котрий допоможе вам обрати фінансову установу, яка пасує вам найкраще, і зібрати усі документи правильно. Єдине, на чому я особливо наголошую, потрібно знаходити фінансового консультанта, котрий до цього вже працював з іноземцями! Безліч ліцензованих експертів не знають всіх нюансів, котрі стосуються саме іноземних громадян.

Обирайте кваліфікованих фінансових радників / Фото Unsplash

Як щодо першого внеску?

Перший внесок за умов оформлення іпотеки може складати від 10% до 20% загальної вартості нерухомості. При 10% ми обмежуємо себе у виборі фінансових установ, котрі таку послугу надають, і тут потрібне додаткове страхування.

Однак якщо у вас вже є 10%, то краще подаватись на іпотеку прямо зараз, а не чекати, поки назбираєте 20%. Ціни на нерухомість ростуть, і експерти переконують, що ростимуть й надалі. Банки постійно змінюють вимоги, і не факт, що через кілька місяців ви так само легко зможете отримати іпотеку.