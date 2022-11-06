Как немцы отмечают дни рождения детей? Практично и удобно. Так к чему же готовиться, если немецкий друг пригласил вашего ребенка на день рождения или нужно организовать праздник вашему малышу? Делимся важными моментами, о которых следует знать.

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Особенности празднования детского дня рождения в Германии

Чтобы точно угадать с презентом, в Германии популярна Geburtstagskisten – коробка с желанными подарками. Ребёнок собирает пожелания в специальный именной бокс, а гости могут самостоятельно выбрать и купить вещь из этой коробки.

Деток до 4 лет принято сопровождать на праздник. После 4-х – родителей, как правило, на детский день рождения не приглашают.

Немцы любят делать подарки личными – добавлять воздушный шарик, конфеты, маленькую записку и другие приятные мелочи.

Именинник распаковывает подарки в кругу своих маленьких гостей, чтобы каждому уделить внимание и поблагодарить. Дети садятся в круг, каждый держит подарок. В середине – пустая бутылка. Именинник раскручивает ее и открывает подарок того ребенка, на которого укажет горлышко бутылки.

Кстати, каждому гостю тоже принято дарить маленькие презенты – сладости, небольшие игрушки, книги и т.д.

Если ваш ребенок посещает детский сад в Германии, то в день рождения ему наденут корону и будут петь праздничную песню "Hoch sollst du leben". А также позволят угостить друзей вкусностями.

В небольших городках или селах есть традиция разводить гостей по их домам. Все дети, включая именинника, в сопровождении взрослого идут вместе по улицам. Так можно избежать бесполезного хаоса, когда родители вечером приходят забирать детей домой.