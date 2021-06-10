Согласно данным британской компании OpSec Security, 86% всех потребителей хотя бы раз становились жертвами мошеннических схем при осуществлении онлайн-покупок. Вместе с тем, исследование Javelin Strategy & Research указало, что в течение 2020 года аферистам удалось в одних только США украсть более 56 миллиардов долларов в 49 миллионов потребителей финансовых услуг путем обхода систем идентификации личности в режиме онлайн.

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Онлайн-покупки

Самыми популярными и прибыльными схемами среди мошенников являются их методы выманивания данных во время онлайн-шопинга. Чаще всего аферисты создают сайты-клоны, на которых требуют у пользователей указать полные реквизиты банковских карт, коды и пароли доступа к личным счетам.

Мошенники, в частности, маскируют свои псевдоресурсы под популярные сайты интернет-магазинов, онлайн-кредитования, браузерных игр, онлайн-казино и лотерей. Также это касается платформ для денежных переводов.

Псевдопродавцы, в свою очередь, предлагают товары по очень низким ценам, настаивают на быстрой оплате, присылают короткие ссылки на якобы подтверждение покупки. Также они получают доступ к интернет-банкингу потребителей, выманивая коды с СМС-сообщений, или же просят перечислить аванс за услугу заранее, после чего не выходят на связь.

Безопасные покупки в интернете / Фото Pexels

Телефонное мошенничество

Еще одним методом выманить у людей деньги есть телефонное мошенничество, когда аферисты убеждают жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию, перевести деньги на карточку, в телефонном режиме. В Украине самыми популярными схемами такого типа являются:

СМС-сообщение "Заберите свой выигрыш" . Вы будто выиграли квартиру, машину, новый смартфон и тому подобное. Чтобы получить приз, необходимо перейти по вирусной ссылке.



. Вы будто выиграли квартиру, машину, новый смартфон и тому подобное. Чтобы получить приз, необходимо перейти по вирусной ссылке. Звонок "Мама, меня забрала полиция!" . Уже классический способ получить от доверчивых людей финансовую выгоду, которые в стрессовой ситуации переводят все, что имеют.



. Уже классический способ получить от доверчивых людей финансовую выгоду, которые в стрессовой ситуации переводят все, что имеют. "Здравствуйте, я представитель банка". Мошенники часто звонят, притворяясь работниками различных учреждений, и выманивают у жертв все необходимые им данные.

Не ведитесь на телефонные схемы мошенников / Фото Unsplash

Финансовый номер

Доступ к финансовому счету мошенники получают также с помощью номеров телефонов пользователей, которые привязаны к интернет-банкингу. Получив доступ к SIM-карте жертвы, аферисты могут совершать покупки в традиционных и онлайн-магазинах, снимать деньги со счета или брать онлайн-кредиты на чужое имя.

Скимминг

Скимминг – еще одна схема незаконного обогащения мошенников. Аферисты прикрепляют к банкоматам и платежным терминалам специальные устройства, которые в дальнейшем позволяют им изготовить дубликаты чужих банковских карточек. Обычно вместе с подобными считывателями финансовые воры устанавливают также микрокамеры, чтобы зафиксировать еще и PIN-код карты, когда владелец будет его вводить.

Мошенники устанавливают специальные считывающие устройства на банкоматы / Фото Unsplash

Как защитить свои финансы

Чтобы избежать мошеннических схем, прежде всего необходимо использовать проверенные онлайн-платформы. В области денежных переводов одной из таких является сервис TransferGo.

Что известно о компании TransferGo TransferGo – это международный сервис для денежных переводов, в частности из Европы в Украину, которому доверяют уже более 2,5 миллиона пользователей по всему миру. Компания предоставляет услуги безопасных онлайн-переводов с низкими комиссиями и без скрытых доплат.

TransferGo не забывает и об общих навыках цифровой и финансовой грамотности своих клиентов, в частности дает ряд советов по безопасному управлению деньгами.

Безопасность в управлении деньгами / Фото TransferGo

Заботьтесь о конфиденциальности:

распространяйте личные данные только людям, которых хорошо знаете и которым доверяете, и только по необходимости;



не передавайте третьим лицам номер своей банковской карты вместе с CVV-кодом (защитные цифры на обороте);



никогда и никому не сообщайте данные для входа в личные аккаунты, в том числе и в сервис TransferGo;

Не забывайте о безопасности:

если вы не являетесь единственным пользователем компьютера или ноутбука, никогда не храните свои данные и не забывайте выходить из системы;



обновляйте программное обеспечение и пользуйтесь только лицензионными его версиями;



используйте инструменты для противодействия вредным и вирусным программам.

Храните внимательность:

помните, что надежный продавец или покупатель никогда не спросит вас о том, сколько денег на вашем счету;



покупая и продавая что-то онлайн, ищите свидетельство необходимой сертификации и регулирования;



не переходите по подозрительным ссылкам.

Что бы ни случилось, всегда спрашивайте себя: не являются ли предложения в интернете слишком хорошими, чтобы быть правдой? Действительно ли человек, с которым вы разговариваете, является тем, за кого он себя выдает? Не давят ли на вас, чтобы вы все-таки осуществили платеж?

Финансовая безопасность – главный приоритет сервиса TransferGo / Скриншот сайта TransferGo