Загалом, на жаль, від шахрайства не можна застрахуватися у жодному місті світу. Однак чим популярніша локація серед туристів, тим більше нечесних людей вона ризикує притягнути до себе.

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Шахраї вигадали нову аферу з браслетами

Користувачі мережі та тревел-експерти рекомендують мандрівникам звернути увагу на популярну сьогодні аферу з браслетами. Коли біля відомої туристичної локації підходить "люб'язний" продавець й пропонує придбати прикрасу для дружини або дівчини. Він розраховує, що кавалер спершу трохи розгубиться й почне казати щось на кшталт "можливо".

Не робіть цього. Не спілкуйтеся з цими людьми, вони стають дуже агресивними. Не беріть браслети, коли хтось їх вам пропонує. Шахраї просто намагаються змусити вас взяти ці прикраси, а потім будуть агресивно поводитися і намагатися вимагати від вас гроші,

– застерігає туристка Софі, яка бачила аферу на власні очі.



Шахраї полюють на любителів браслетів / Unsplash

Журналісти поспілкувалися на цю тему з тревел-експерткою Джессіка Данте. Вона погодилася, що "браслетова лихоманка" охопила всю Європу. Шахраї намагаються зіграти на романтичних почуттях пари й отримати для себе нечесні бонуси.