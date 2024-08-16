В общем, к сожалению, от мошенничества нельзя застраховаться ни в одном городе мира. Однако чем популярнее локация среди туристов, тем больше нечестных людей она рискует привлечь к себе.

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Мошенники придумали новую аферу с браслетами

Пользователи сети и тревел-эксперты рекомендуют путешественникам обратить внимание на популярную сегодня аферу с браслетами. Когда возле известной туристической локации подходит "любезный" продавец и предлагает приобрести украшение для жены или девушки. Он рассчитывает, что кавалер сначала немного растеряется и начнет говорить что-то вроде "возможно".

Не делайте этого. Не общайтесь с этими людьми, они становятся очень агрессивными. Не берите браслеты, когда кто-то их вам предлагает. Мошенники просто пытаются заставить вас взять эти украшения, а потом будут агрессивно себя вести и пытаться требовать от вас деньги,

– предостерегает туристка Софи, которая видела аферу собственными глазами.



Мошенники охотятся на любителей браслетов / Unsplash

Журналисты пообщались на эту тему с тревел-экспертом Джессикой Данте. Она согласилась, что "браслетная лихорадка" охватила всю Европу. Мошенники пытаются сыграть на романтических чувствах пары и получить для себя нечестные бонусы.