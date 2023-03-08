Аби скористатися громадським транспортом у польській столиці, потрібно придбати або разовий квиток, або оформити проїзний. Другий варіант актуальний для тих, хто щодня добирається до роботи чи часто їздить з інших справ. Тож сьогодні звернемо увагу саме на цей варіант і роз'яснено, як купити абонемент на транспорт у Варшаві.

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Як оформити проїзний у Варшаві

Навідайтеся у найближчий пункт обслуговування ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego).

Візьміть з собою документ, який підтвердить вашу особу.

Фото на проїзний можна зробити на місці або можете принести своє улюблене фото, його відсканують.

Варто знати, що у Варшаві є дві зони (strefy) курсування транспорту: Зона 1 – сама Варшава та Зона 2 – гміни-супутники, які підписали угоду з ZTM. Мешканці цих гмін можуть користуватися варшавським міським транспортом.

Вартість проїзних квитків

На 30 днів:

Зона 1 – 110 злотих (пільговий 55 злотих)

Зона 2 – 112 злотих (пільговий 56 злотих)

Зони 1 і 2 – 180 злотих (пільговий 90 злотих)

На 90 днів: