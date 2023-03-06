А з початку 2023 року Литва спростила для українців видачу нових і поновлення старих посвідок на проживання. Йдеться про електронний дозвіл. Як його отримати або як замінити пластиковий документ на цифровий, розповідає TransferGo.

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До слова! За перші два місяці 2023 року українським біженцям вже видано понад 20 тисяч цифрових дозволів на тимчасове проживання у Литві. Ще близько 12 тисяч заявок перебувають на розгляді.

Як оформити електронний дозвіл на проживання в Литві тим, хто вперше прибув до країни

Українці, які вперше в'їхали до Литви, повинні подати заявку на отримання дозволу на перебування. Власники такого документа мають право безперешкодно проживати на території країни, мати доступ до ринку праці, а також можуть претендувати на державну допомогу. Що важливо: для тривалого легального перебування в Литві вимушеним переселенцям не потрібно оформляти статус біженця.

Що потрібно, аби отримати перший дозвіл на проживання:

По приїзду в Литву вам необхідно особисто прийти у відділ з обслуговування Департаменту міграції.

Візьміть із собою оригінали документів, що посвідчують вашу особу.

Для оформлення посвідки на проживання вам також потрібно буде надати біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців).

Після розгляду вашої заявки і у разі ухвалення рішення, Департамент міграції Литви видасть електронний дозвіл на проживання. Його можна завантажити в обліковому записі на сайті Migracija.lt.

Важливо! Електронний дозвіл буде чинним з 5 березня 2023 року і діятиме протягом року – до 4 березня 2024 року.

Українцям у Литві спростили видачу дозволів на проживання / Фото unsplash

Власники пластикових посвідок на проживання повинні їх замінити на цифрові

Якщо ви уже маєте раніше оформлений дозвіл на проживання в Литві у вигляді пластикової картки, то її потрібно замінити на електронний, щоб й надалі легально перебувати в країні.

У цьому випадку відвідувати міграційний центр не доведеться. Перевипустити документ можна онлайн. Для цього достатньо лише створити обліковий запис з обраною адресою електронної пошти на сайті Migracija.lt, заповнити заяву та надати необхідну інформацію про себе.

Після перевірки усіх даних Департамент міграції видасть цифровий дозвіл на проживання з річним терміном. Іноземці знайдуть отриманий документ у своєму обліковому записі MIGRIS та зможуть зберегти його на смартфон або видрукувати.

До слова! Якщо у вас виникнуть труднощі з перевипуском електронної посвідки на проживання, за посиланням ви можете ознайомитись з відеоінструкцією, як це правильно зробити.

Для громадян України оформлення документа є повністю безкоштовним. Водночас, якщо ви потребуєте фінансової підтримки або треба надіслати гроші з Польщі, Чехії, Литви чи будь-якого іншого куточка Європи в Україну, вибирайте TransferGo. Це зручний, швидкий та безпечний сервіс з переказу коштів, якому довіряють понад 5 мільйонів користувачів.