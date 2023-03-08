Чтобы воспользоваться общественным транспортом в польской столице нужно приобрести либо разовый билет, либо оформить проездной. Второй вариант актуален для тех, кто ежедневно добирается до работы или часто ездит по другим делам. Сегодня обратим внимание именно на этот вариант и разъяснено, как купить абонемент на транспорт в Варшаве.

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Как оформить проездной в Варшаве

Посетите ближайший пункт обслуживания ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego).

Возьмите с собой документ, подтверждающий вашу личность.

Фото на проездной можно сделать на месте или можете принести свое любимое фото, его отсканируют.

Следует знать, что в Варшаве есть две зоны (strefy). Зона 1 – сама Варшава и Зона 2 – гмины-спутники, подписавших соглашение с ZTM. Жители этих гмин могут воспользоваться варшавским городским транспортом.

Стоимость проездных билетов

На 30 дней:

Зона 1 – 110 злотых (льготная 55 злотых)

Зона 2 – 112 злотых (льготная 56 злотых)

Зоны 1 и 2 – 180 злотых (льготный 90 злотых)

На 90 дней: