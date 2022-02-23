Згідно з результатами свіжого опитування, проведеного компанією Research Co., 75% канадців позитивно ставляться до імміграції.

Важливо Від збору полуниці до відкриття мережі магазинів у Польщі: інтерв'ю з братами Колесниками

Більше про результати опитування

Метою дослідження було з'ясувати думку мешканців Канади щодо міграції та її тенденцій. Якщо говорити про думку про імміграцію загалом, то:

54% ​​опитаних по всій країні погодилися з тим, що імміграція має здебільшого позитивний ефект;

26% вважають, що імміграція впливає на країну більшою мірою негативно,

19% не змогли відповісти.

Серед провінцій найбільш позитивно до імміграції ставляться жителі:

Онтаріо (58%),

Квебеку та Альберти (по 56%).

Щодо рівня імміграції, багато канадців (39%) сходяться на думці, що її потрібно залишити на колишньому рівні, а 25% вважають, що уряду необхідно запрошувати більше людей з-за кордону.

Роль імміграції у Канаді

У Канаді імміграція є основним джерелом зростання населення останні десятиліття, забезпечуючи понад 80% приросту населення і 100% приросту робочої сили.

До теми Населення канадської провінції досягло 1 мільйона завдяки мігрантам

Згідно з прогнозами, без надходження іммігрантів населення країни почне скорочуватися приблизно через 10 років. Приїжджі також роблять важливий внесок в економіку, закриваючи потреби ринку праці. У багатьох секторах відносно висока частка працівників, які прибули з-за кордону.