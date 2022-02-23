Согласно результатам свежего опроса, проведенного компанией Research Co., 75% канадцев положительно относятся к иммиграции.
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Больше о результатах опроса
Целью исследования было выяснить мнение жителей Канады о миграции и ее тенденциях. Если говорить о мнении об иммиграции в целом, то:
- 54% опрошенных по всей стране согласились с тем, что иммиграция оказывает преимущественно положительный эффект;
- 26% считают, что иммиграция влияет на страну в большей степени отрицательно,
- 19% затруднились ответить.
Среди провинций наиболее положительно к иммиграции относятся:
- Онтарио (58%),
- Квебек и Альберта (по 56%).
Относительно уровня иммиграции, многие канадцы (39%) сходятся во мнении, что его нужно оставить на прежнем уровне, а 25% считают, что правительству необходимо приглашать больше людей из-за границы.
Роль иммиграции в Канаде
В Канаде иммиграция является основным источником роста населения в последние десятилетия, обеспечивая более 80% прироста населения и 100% прироста рабочей силы.
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Согласно прогнозам, без поступления иммигрантов население страны начнет сокращаться примерно через 10 лет. Приезжие также вносят важный вклад в экономику, закрывая потребности рынка труда. Во многих секторах относительно высока доля работников, прибывших из-за границы.