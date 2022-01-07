Прем'єр-міністр провінції Тім Х'юстон позитивно оцінює ці зміни. Адже мігранти мають позитивний вплив на економіку провінції.

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Х'юстон підкреслив, що саме люди роблять канадську провінцію сильнішою у всіх відносинах.

Завдяки зростанню, ми отримуємо більше податків, нові підприємства та робочі місця, різноманітнішу культуру, а також покращуємо інфраструктуру,

– зазначив прем'єр-міністр провінції.

Як змінилася кількість мігрантів у провінції

Наразі рівень утримання іммігрантів у Новій Шотландії становить 71%. Це найвищий показник серед Атлантичних провінцій Канади. Найбільше Нова Шотландія зацікавлена ​​у залученні працівників та підприємців, які сприятимуть економічному розвитку.

До 2060 провінція має намір збільшити населення вдвічі й досягти 2 мільйонів. Для цього місцевий уряд планує залучати 25 000 іммігрантів щорічно. Вони будуть прибувати як з-за кордону, і з інших регіонів Канади.

Проблеми з імміграцією

У канадській системі імміграції зараз не все так позитивно, як здається на перший погляд. Оскільки більшість нових іммігрантів уже перебували в Канаді за робочою чи студентською візою, фактичний приріст населення у 2021 році був рекордно низьким – лише 0,5%.

Це означає, що проблема нестачі працівників не вирішується. Крім цього, станом на кінець жовтня понад 1,8 мільйона імміграційних та візових заяв перебувають у черзі. Це ті люди, яких запросили, проте вони все ще не можуть отримати дозвіл на в'їзд до Канади. Міністерство імміграції планує переводити імміграційну систему повністю в онлайн-формат, що дозволить частково розв'язати проблему.