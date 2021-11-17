Італія ввела так званий "Прибуток для свободи", щоб допомогти жінкам, які потерпіли від домашнього насилля. Це соціальна допомога. Отримати її можуть також й іноземки.

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"Прибуток для свободи" надається зокрема й іноземкам , які проживають на території Італії за таких умов:

"Прибуток для свободи" в Італії видають жінкам, які отримують підтримку центрів протидії насильству, визнаних регіонами та соціальними службами. Допомога надається жінкам без дітей або з неповнолітніми дітьми.

Жінки, які стали жертвами насильства або які перебувають в умовах особливої вразливості та бідності, можуть отримати допомогу в сумі до 400 євро на місяць. Така допомога надається протягом одного року. Отримувачі повинні використати надані їм кошти для покриття витрат на окреме житло та забезпечення своєї незалежності. Гроші також можна витратити на навчання неповнолітніх дітей.

Важливо: жінка може подати заяву на "Прибуток для свободи" навіть тоді, коли вона вже отримує інші соціальні виплати по підтримці доходу.

Заяву для отримання вищезгаданої соцдопомоги треба подати в INPS (Національний інститут соціального забезпечення). Зробити це має зацікавлена особа особисто, через свого адвоката або через муніципальних операторів за місцем проживання на спеціально передбачених бланках.

До заяви потрібно додати довідку "Про стан звичайної потреби", або "Про стан надзвичайної та невідкладної потреби", видану соціальною службою та декларацію, що засвідчує шлях емансипації та автономії жінки чи представником центру протидії насильству.

Якщо виплату соцдопомоги погодять, вона буде нараховуватися на поточний рахунок, ощадну книжку або передплачену картку Iban. Рахунок має бути на ім'я заявниці.

Слід також зауважити, що ця допомога не обкладається податками.