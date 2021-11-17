Италия ввела так называемую "Прибыль для свободы" , чтобы помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Это социальная помощь. Получить ее могут и иностранки.

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"Прибыль для свободы" предоставляется, в том числе иностранкам , проживающим на территории Италии при следующих условиях:

"Прибыль для свободы" в Италии выдают женщинам, получающим поддержку центров противодействия насилию, признанных регионами и социальными службами. Помощь оказывается женщинам без детей или с несовершеннолетними детьми.

Женщины, ставшие жертвами насилия или находящиеся в условиях особой уязвимости и бедности, могут получить помощь в сумме до 400 евро в месяц . Такая помощь оказывается в течение одного года. Получатели должны использовать предоставленные им средства для покрытия расходов на отдельное жилье и обеспечения своей независимости. Деньги также можно потратить на обучение несовершеннолетних детей.

Важно: женщина может подать заявление на "Доход для свободы" даже тогда, когда она уже получает другие социальные выплаты по поддержке дохода.

Заявление для получения вышеупомянутой соцпомощи нужно подать в INPS (Национальный институт социального обеспечения). Сделать это должно заинтересованное лицо лично, через своего адвоката или через муниципальных операторов по месту жительства на специально предусмотренных бланках.

К заявлению следует добавить справку "О состоянии обычной потребности", или "О состоянии чрезвычайной и неотложной потребности", выданную социальной службой и декларацию, удостоверяющую путь эмансипации и автономии женщины или представителем центра противодействия насилию.

Если выплату соцпомощи согласуют, она будет начисляться на текущий счет, сберегательную книгу или предоплаченную карту Iban. Счет должен быть на имя заявительницы.