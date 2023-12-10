Як до COVID-19, а подекуди й краще: пасажиропотік в аеропортах Європи стрімко зростає

Після пандемії Covid-19 пасажирські перевезення в Європі майже повністю відновилися. Дивно, але цього року деякі аеропорти спостерігали різке зростання кількості пасажирів, перевищивши показники доковідного 2019 року.

Де найбільш відчутне відновлення туризму та який вид подорожей авіапасажири здійснюють частіше – читайте далі!

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Пасажиропотік в аеропортах Європи стрімко зростає

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажиропотік у Європі майже відновився до рівня, який був до пандемії. Показники кількості авіапасажирів у 2023 році менші лише за 1,7% від показників до 2020 року. Водночас у жовтні 2023 року відзначалося зростання кількості туристів у багатьох аеропортах Європи на 11,7% порівняно із жовтнем 2022-го.

Відпочинок, відвідування друзів і родичів та меншою мірою змішані подорожі були ключовими драйверами попиту, розширюючи динаміку, зазвичай пов'язану з піковими літніми місяцями, на осінь,

– зазначив гендиректор ACI Europe Олівер Янковец.

Ще додав, що ділові поїздки теж сприяли тому, що європейські аеропорти майже повернули обсяги, які були до пандемії коронавірусу.

Пасажиропотік у п'яти найкращих європейських аеропортах – лондонського Хітроу, Стамбула, Парижа, амстердамського Схіпголу та Франкфурта – зріс на 14,6% порівняно з жовтнем 2022 року. Але в середньому це ще на 5% менше, ніж до пандемії.

Але регіональні та невеликі аеропорти у жовтні продовжували перевищувати показники пасажиропотоку до пандемії на 9,1%.

В яких країнах і аеропортах зросли показники?

Серед країн ЄС помітне зростання туризму пов'язані із відвідуванням друзів і родичів. Зокрема:

Ісландія зафіксувала зростання на 25%,

Греція – 21%,

Словенія – 20%,

Португалія – 16%,

Італія – 8%,

Іспанія – 8%.

У 2023-му серед туристів зріс інтерес до Ісландії / Фото Unsplash

Загалом аеропорти, які повідомили про найбільше зростання пасажиропотоку порівняно з рівнем до пандемії, це:

Афіни,

Пальма-де-Майорка,

Париж,

Лісабон,

Стамбул,

Порту,

Малага,

Неаполь,

Катанія,

Мілан,

Белград,

Тирана,

Бургас,

Меммінген,

Врелле/Ліп'ян,

Трапані,

Перуджа,

Порто-Санто.

Минулого місяця ACI Europe також виявила, що пасажиропотік в європейських аеропортах зріс на 12,1% в третьому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.