Где наиболее ощутимое возобновление туризма и какой вид путешествий авиапассажиры совершают чаще – читайте дальше!
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Пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет
По данным Международного совета аэропортов (ACI), пассажиропоток в Европе почти восстановился до уровня, который был до пандемии. Показатели количества авиапассажиров в 2023 году меньше всего за 1,7% от показателей к 2020 году. В то же время, в октябре 2023 года отмечался рост количества туристов во многих аэропортах Европы на 11,7% по сравнению с октябрем 2022-го.
Отдых, посещение друзей и родственников и в меньшей степени смешанные путешествия были ключевыми драйверами спроса, расширяя динамику, обычно связанную с пиковыми летними месяцами,
– отметил гендиректор ACI Europe Оливер Янковец.
Еще добавил, что деловые поездки тоже способствовали тому, что европейские аэропорты почти вернули объемы, которые были до пандемии коронавируса.
Пассажиропоток в пяти лучших европейских аэропортах – лондонского Хитроу, Стамбула, Парижа, амстердамского Схипголу и Франкфурта – вырос на 14,6% по сравнению с октябрем 2022 года. Но в среднем это еще на 5% меньше, чем до пандемии.
Но региональные и небольшие аэропорты в октябре продолжали превышать показатели пассажиропотока в пандемию на 9,1%.
В каких странах и аэропортах выросли показатели?
Среди стран ЕС заметный рост туризма связан с посещением друзей и родственников. В частности:
- Исландия зафиксировала рост на 25%,
- Греция – 21%,
- Словения – 20%,
- Португалия – 16%,
- Италия – 8%,
- Испания – 8%.
В 2023-м среди туристов возрос интерес к Исландии / Фото Unsplash
В целом аэропорты, которые сообщили о наибольшем росте пассажиропотока по сравнению с уровнем до пандемии, это:
- Афины,
- Пальма-де-Майорка,
- Париж,
- Лиссабон,
- Стамбул,
- Порту,
- Малага,
- Неаполь,
- Катания,
- Милан,
- Белград,
- Тирана,
- Бургас,
- Мемминген,
- Врелле/Липьян,
- Попади,
- Перуджа,
- Порто Санто.
В прошлом месяце ACI Europe также обнаружила, что пассажиропоток в европейских аэропортах вырос на 12,1% в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.