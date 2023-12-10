Де найбільш відчутне відновлення туризму та який вид подорожей авіапасажири здійснюють частіше – читайте далі!

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Пасажиропотік в аеропортах Європи стрімко зростає

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажиропотік у Європі майже відновився до рівня, який був до пандемії. Показники кількості авіапасажирів у 2023 році менші лише за 1,7% від показників до 2020 року. Водночас у жовтні 2023 року відзначалося зростання кількості туристів у багатьох аеропортах Європи на 11,7% порівняно із жовтнем 2022-го.

Відпочинок, відвідування друзів і родичів та меншою мірою змішані подорожі були ключовими драйверами попиту, розширюючи динаміку, зазвичай пов'язану з піковими літніми місяцями, на осінь,

– зазначив гендиректор ACI Europe Олівер Янковец.

Ще додав, що ділові поїздки теж сприяли тому, що європейські аеропорти майже повернули обсяги, які були до пандемії коронавірусу.

Пасажиропотік у п'яти найкращих європейських аеропортах – лондонського Хітроу, Стамбула, Парижа, амстердамського Схіпголу та Франкфурта – зріс на 14,6% порівняно з жовтнем 2022 року. Але в середньому це ще на 5% менше, ніж до пандемії.

Але регіональні та невеликі аеропорти у жовтні продовжували перевищувати показники пасажиропотоку до пандемії на 9,1%.

В яких країнах і аеропортах зросли показники?

Серед країн ЄС помітне зростання туризму пов'язані із відвідуванням друзів і родичів. Зокрема:

Ісландія зафіксувала зростання на 25%,

Греція – 21%,

Словенія – 20%,

Португалія – 16%,

Італія – 8%,

Іспанія – 8%.

У 2023-му серед туристів зріс інтерес до Ісландії / Фото Unsplash

Загалом аеропорти, які повідомили про найбільше зростання пасажиропотоку порівняно з рівнем до пандемії, це:

Афіни,

Пальма-де-Майорка,

Париж,

Лісабон,

Стамбул,

Порту,

Малага,

Неаполь,

Катанія,

Мілан,

Белград,

Тирана,

Бургас,

Меммінген,

Врелле/Ліп'ян,

Трапані,

Перуджа,

Порто-Санто.

Минулого місяця ACI Europe також виявила, що пасажиропотік в європейських аеропортах зріс на 12,1% в третьому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.