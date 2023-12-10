Де найбільш відчутне відновлення туризму та який вид подорожей авіапасажири здійснюють частіше – читайте далі!
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Пасажиропотік в аеропортах Європи стрімко зростає
За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажиропотік у Європі майже відновився до рівня, який був до пандемії. Показники кількості авіапасажирів у 2023 році менші лише за 1,7% від показників до 2020 року. Водночас у жовтні 2023 року відзначалося зростання кількості туристів у багатьох аеропортах Європи на 11,7% порівняно із жовтнем 2022-го.
Відпочинок, відвідування друзів і родичів та меншою мірою змішані подорожі були ключовими драйверами попиту, розширюючи динаміку, зазвичай пов'язану з піковими літніми місяцями, на осінь,
– зазначив гендиректор ACI Europe Олівер Янковец.
Ще додав, що ділові поїздки теж сприяли тому, що європейські аеропорти майже повернули обсяги, які були до пандемії коронавірусу.
Пасажиропотік у п'яти найкращих європейських аеропортах – лондонського Хітроу, Стамбула, Парижа, амстердамського Схіпголу та Франкфурта – зріс на 14,6% порівняно з жовтнем 2022 року. Але в середньому це ще на 5% менше, ніж до пандемії.
Але регіональні та невеликі аеропорти у жовтні продовжували перевищувати показники пасажиропотоку до пандемії на 9,1%.
В яких країнах і аеропортах зросли показники?
Серед країн ЄС помітне зростання туризму пов'язані із відвідуванням друзів і родичів. Зокрема:
- Ісландія зафіксувала зростання на 25%,
- Греція – 21%,
- Словенія – 20%,
- Португалія – 16%,
- Італія – 8%,
- Іспанія – 8%.
У 2023-му серед туристів зріс інтерес до Ісландії / Фото Unsplash
Загалом аеропорти, які повідомили про найбільше зростання пасажиропотоку порівняно з рівнем до пандемії, це:
- Афіни,
- Пальма-де-Майорка,
- Париж,
- Лісабон,
- Стамбул,
- Порту,
- Малага,
- Неаполь,
- Катанія,
- Мілан,
- Белград,
- Тирана,
- Бургас,
- Меммінген,
- Врелле/Ліп'ян,
- Трапані,
- Перуджа,
- Порто-Санто.
Минулого місяця ACI Europe також виявила, що пасажиропотік в європейських аеропортах зріс на 12,1% в третьому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.