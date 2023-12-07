Однак, морській хворобі або по-науковому кінетозу краще запобігти, ніж потім боротися з наслідками її прояву. Так, казахстанська авіакомпанія Air Astana опублікувала поради, як пасажири можуть уникнути заколисування під час польоту літаком.

Читайте також Pegasus запускає 3 нові рейси з Польщі в Туреччину: деталі курортних напрямків

Як уникнути заколисування при польоті літаком?

Дії поділені на ті, які потрібно або навпаки, не потрібно робити перед польотом, а також під час перельоту.

До вильоту пасажирам потрібно добре виспатися, уникати стресу і в жодному разі не вживати алкоголю, навіть, якщо він вас розслаблює.

Місце в літаку краще вибирати в носовій частині салону або поряд з крилом – тут балаканина відчувається менше. Це можна зробити під час онлайн-реєстрації на рейс.

Перед посадкою в літак випийте гарячий чай з імбиром і перекусіть. Не зайвим буде запастися м'ятними льодяниками і випити спеціальні ліки проти заколисування.

Оскільки жирна, солона та гостра їжа може посилити симптоми морської хвороби, таку їжу краще не вживати у польоті. Для цього замовте собі спеціальне дієтичне харчування перед вильотом.

Подбайте заздалегідь про їжу на борту літака / Фото Unsplash

Вже безпосередньо під час польоту пийте більше води та постарайтеся відволіктися. Для цього можна переглянути фільм на мобільному телефоні або на екрані бортової системи розваг, якщо літак оснащений таким обладнанням.

Полегшити стан допоможе й індивідуальна вентиляція в панелі над головою – для цього спрямуйте на себе потік холодного повітря.

Якщо дотримуватися таких порад, то, найімовірніше, вам вдасться побороти кінетоз і зможете насолодитися авіаподорожжю.

Корисні поради, як не загубити багаж

Туристів попередили про одну просту помилку, якої часто припускаються пасажири, коли реєструють свій багаж. Маленька неуважність може призвести до втрати речей.

Мандрівники нерідко ігнорують старі багажні наклейки на валізах. Цього робити не варто, запевняє керуючий директор компанії 1st Move International Майк Харві. І от чому.

ЄС закликає авіакомпанії запровадити єдині розміри багажу

Європейська комісія закликає авіакомпанії, які обслуговують рейси на території ЄС стандартизувати розміри багажу. Так сподіваються позбутися плутаниць і зробити подорожі зручнішими.

Відсутність єдиних правил в авіакомпаній часто збиває пасажирів і стає причиною додаткових витрат. Це й збираються виправити євродепутати.