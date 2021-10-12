Насамперед потрібно опанувати хвилювання і діяти усвідомлено. Паніка у таких випадках аж ніяк не допоможе. Натомість логічний порядок дій буде сприяти швидкому розв'язанню неприємної проблеми.

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Як діяти людині, яка загубила паспорт за кордоном

Адвокат Віталій Сідоров переконує, що втрата паспорта за межами України – це явище прикре, але вирішуване.

Насамперед людині, яка зіткнулася з такою проблемою, слід звернутися до місцевого органу поліції (або такого, що виконує його функції) з відповідною заявою про втрату закордонного паспорта.

Якщо документ викрали, то у заяві варто зазначати якнайбільше інформації про обставини втрати паспорта, оскільки будь-які подробиці можуть бути корисними для правоохоронців.

До заяви можна докласти супутні документи. Наприклад, якщо паспорт був зданий працівникам закладу розміщення, а потім був загублений відповідальною за збереження речей особою, то до заяви варто додати копію документа, що підтверджує передачу паспорта третім особам.

Після прийняття відповідної заяви працівники поліції видадуть документ (довідку або талон), який підтверджує звернення і дозволяє перейти до наступних кроків у розв'язанні проблеми.

Далі потрібно подати заяву про втрату закордонного паспорта у відповідну закордонну дипломатичну установу України, яка функціонує на території країни перебування емігранта.

Дипломатичні установи зазвичай розміщені у столицях і великих містах. Якщо у вас залишилася копія закордонного паспорта, то рекомендуємо взяти її з собою. У разі її відсутності спробуйте знайти інші документи. Наприклад, водійські права або їхню копію. Полегшить завдання наявність паспорта громадянина України. За відсутності копій та інших документів доведеться заручитися підтримкою співвітчизників, які можуть підтвердити вашу особистість. Віталій Сідоров Адвокат

Подання заяви в дипломатичну установу є дуже важливим етапом відновлення загубленого документа. Адже завдяки цьому згідно зі законодавчими правилами запитувачу видадуть інший документ, який дозволить йому повернутися в Україну. Йдеться про отримання посвідчення на повернення в Україну.

Як отримати посвідчення на повернення в Україну

Щоб отримати посвідчення на повернення в Україну, потрібно подати у дипломатичну установу документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з питання втрати закордонного паспорта.

Також необхідно надати дані, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, встановити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України (водійські права, документи про освіту, медичні довідки, видані на території України тощо).

Посвідчення на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з дня отримання відповідною закордонною дипломатичною установою України підтверджувальної інформації з бази даних розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру на запит. Термін дії посвідчення не може перевищувати 30 днів.

Важливо пам'ятати: після повернення на Батьківщину людина повинна виробити на місці нові документи. Для цього треба звернутися в ЦНАП або ДМС за місцем видачі втраченого закордонного паспорта.

Якщо особа загубила не лише паспорт

Якщо ж разом із закордонним паспортом зникли всі ваші документи (наприклад, вкрали гаманець разом із закордонним паспортом), доведеться знайти кілька людей, готових з упевненістю сказати, що ви – це ви. Нерідко свідками можуть бути особи, які відпочивають з вами в готелі, яким ви вже встигли багато чого розповісти про себе. У крайньому разі потрібно буде звернутися за допомогою до своїх друзів. Віталій Сідоров Адвокат

Якщо в країні перебування немає ні посольства, ні потрібного консульства (а таких випадків багато, зауважує юрист), тоді справою буде займатися дипломатична установа в одній із сусідніх країн. Алгоритм дій буде аналогічним.

Якщо людина за кордоном втратила телефон, то дипломатична установа зможе надати засоби зв'язку з родичами та друзями, отримати на свою адресу поштовий та грошовий переказ та за потреби допомогти з оформленням за кордоном банківської карти.

Специфіка допомоги залежить від індивідуальних обставин. Та у будь-якому разі не варто нехтувати цим візитом.