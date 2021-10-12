Прежде всего нужно прекратить волнения и действовать осознанно. Паника в таких случаях отнюдь не поможет. Зато логический порядок действий будет способствовать быстрому решению неприятной проблемы.

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Как действовать человеку, потерявшему паспорт за границей

Адвокат Виталий Сидоров утверждает, что потеря паспорта за пределами Украины – это явление неприятное, но решаемое.

Прежде всего человеку, который столкнулся с такой проблемой, следует обратиться к местному органу полиции (или такому, что выполняет его функции) с соответствующим заявлением о потере паспорта.

Если документ похитили, то в заявлении стоит указать как можно больше информации об обстоятельствах утраты паспорта, поскольку любые подробности могут быть полезными для правоохранителей.

К заявлению можно приложить сопутствующие документы. Например, если паспорт был сдан работникам заведения размещения, а затем был потерян ответственным за сохранность вещей лицом, то к заявлению следует приложить копию документа, подтверждающего передачу паспорта третьим лицам.

После принятия соответствующего заявления работники полиции выдадут документ (справку или талон), подтверждающий обращение и позволяющий перейти к следующим шагам в решении проблемы.

Далее нужно подать заявление о потере паспорта в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины , которое функционирует на территории страны пребывания эмигранта.

Дипломатические учреждения обычно размещены в столицах и крупных городах. Если у вас осталась копия загранпаспорта, то рекомендуем взять ее с собой. В случае отсутствия попробуйте найти другие документы. Например, водительские права или их копию. Облегчит задачу наличие паспорта гражданина Украины. При отсутствии копий и других документов придется заручиться поддержкой соотечественников, которые могут подтвердить вашу личность. Виталий Сидоров адвокат

Подача заявления в дипломатическое учреждение является очень важным этапом восстановления утерянного документа. Ведь благодаря этому согласно законодательным правилам запрашивающему выдадут другой документ, который позволит ему вернуться в Украину. Речь идет о получении свидетельства на возвращение в Украину.

Как получить свидетельство на возвращение в Украину

Чтобы получить право на возвращение в Украину, нужно подать в дипломатическое учреждение документ (протокол, справку), выданный компетентными органами государства пребывания и подтверждающий факт обращения лица по вопросу утери заграничного паспорта.

Также необходимо предоставить данные, которые позволяют идентифицировать личность заявителя, установить его место жительства в Украине и подтвердить принадлежность к гражданству Украины (водительские права, документы об образовании, медицинские справки, выданные на территории Украины и так далее).

Свидетельство на возвращение в Украину выдается в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины подтверждающей информации из базы данных распорядителя Единого государственного демографического реестра на запрос. Срок действия удостоверения не может превышать 30 дней.

Важно помнить: после возвращения на Родину человек должен выработать на месте новые документы. Для этого надо обратиться в ЦНАП или ДМС по месту выдачи утраченного паспорта.

Если человек потерял не только паспорт

Если же вместе с загранпаспортом исчезли все ваши документы (например, украли кошелек вместе с загранпаспортом), придется найти несколько человек, готовых с уверенностью сказать, что вы – это вы. Нередко свидетелями могут быть лица, которые отдыхают с вами в отеле, которым вы уже успели многое рассказать о себе. В крайнем случае нужно будет обратиться за помощью к своим друзьям. Виталий Сидоров адвокат

Если в стране пребывания нет ни посольства, ни консульства (а таких случаев много, замечает юрист), тогда делом будет заниматься дипломатическое учреждение в одной из соседних стран. Алгоритм действий будет аналогичным.

Если человек за границей потерял телефон, то дипломатическое учреждение сможет предоставить средства связи с родственниками и друзьями, получить на свой адрес почтовый и денежный перевод и при необходимости помочь с оформлением за рубежом банковской карты.