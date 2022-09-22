Як та де обміняти українське посвідчення водія у Варшаві

22 вересня 2022 , 18:00
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм TransferGo Ukraine

Варшава стала новою домівкою для багатьох українців, що приїхали до Польщі після 24 лютого. Серед біженців є чимало водіїв, і частина з них стикаються з потребою замінити свої водійські права.

Так, для оновлення водійського посвідчення можуть бути різні причин. Тож розповідаємо, як та де можна обміняти українські права водія у Варшаві.

Читайте також Що таке присяжний переклад у Польщі та коли він потрібен

У яких випадках можна обміняти українські права за кордоном

  • Якщо ваше посвідчення стало непридатним для користування: затерлося, пошкодилося тощо;
  • Ви змінили персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, стать;
  • Просто хочете змінити права, щоб уточнити дані латинськими літерами чи змінити фото тощо.

Які документи потрібно мати з собою

  • Паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації;
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • Посвідчення водія, яке ви хочете замінити.
Зауважте! На час воєнного стану медична довідка форми 083/о непотрібна!

Де можна замінити посвідчення водія у Варшаві та скільки це буде коштувати

Адреса у Варшаві – Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Blue City, 2 поверх. При цьому обов'язкова потрібно попередньо зареєструватися на сайті Паспортного сервісу ДП "Документ".

Вартість заміни посвідчення водія у Варшаві:

  • Видача, обмін національного посвідчення водія – 254 гривні;
  • Сервісна послуга підприємства – 420 злотих.
Нове посвідчення водія видається на 30 років та друкується одразу на місці
Автор: Назарій Сорока