Так, для обновления водительского удостоверения могут быть разные причины. Рассказываем, как и где можно обменять украинские водительские права в Варшаве.

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В каких случаях можно обменять украинские права за границей

  • Если ваше удостоверение стало непригодным для использования: затерлось, повредилось и т.п.;
  • Вы изменили персональные данные: фамилию, имя, отчество, пол;
  • Просто хотите изменить права, чтобы уточнить данные латинскими буквами или изменить фото.

Какие документы нужно иметь с собой

  • Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
  • Справка о присвоении идентификационного кода;
  • Водительское удостоверение, которое вы хотите заменить.

Где можно заменить водительское удостоверение в Варшаве и сколько это будет стоить

Адрес в Варшаве – Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Blue City, 2 этаж. При этом обязательно предварительно зарегистрироваться на сайте Паспортного сервиса ГП "Документ".

Стоимость замены водительского удостоверения в Варшаве:

  • Выдача, обмен национального водительского удостоверения – 254 гривен;
  • Сервисная услуга предприятия – 420 злотых.