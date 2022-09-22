Так, для оновлення водійського посвідчення можуть бути різні причин. Тож розповідаємо, як та де можна обміняти українські права водія у Варшаві.
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У яких випадках можна обміняти українські права за кордоном
- Якщо ваше посвідчення стало непридатним для користування: затерлося, пошкодилося тощо;
- Ви змінили персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, стать;
- Просто хочете змінити права, щоб уточнити дані латинськими літерами чи змінити фото тощо.
Які документи потрібно мати з собою
- Паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
- Посвідчення водія, яке ви хочете замінити.
Де можна замінити посвідчення водія у Варшаві та скільки це буде коштувати
Адреса у Варшаві – Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Blue City, 2 поверх. При цьому обов'язкова потрібно попередньо зареєструватися на сайті Паспортного сервісу ДП "Документ".
Вартість заміни посвідчення водія у Варшаві:
- Видача, обмін національного посвідчення водія – 254 гривні;
- Сервісна послуга підприємства – 420 злотих.