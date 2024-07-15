Як можна приїхати до Чехії з іншої європейської країни й отримати захист – далі у матеріалі!

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Скаржаться омбудсмену

Чеський омбудсмен повідомив про сплеск звернень від українців, причому значна кількість скарг стосується питань, пов'язаних з тимчасовим захистом. Ці скарги включають випадки, коли особам відмовляють у наданні статусу або вони натрапляють на труднощі при подачі заяви.

Особливе занепокоєння викликають випадки, коли особи, які раніше проживали в іншій країні ЄС, але тепер отримали роботу в Чехії і прагнуть переїхати.

Ми часто з такими питаннями стикаємося. Чеська влада, якщо хтось вже має тимчасовий захист в іншій державі ЄС і приїжджає до нас, оцінює ці заяви як неприйнятні. Це означає, що вони навіть не розглядають заяву, не оцінюють її, ставлять на ній штамп неприйнятності,

– розповідає юристка офісу Омбудсмена в Чехії Вероніка Віхова.

Особам, які опинилися в такій ситуації, не надається ні захист, ні віза толерантності, ні будь-яка інша форма дозволу на проживання. Тоді потрібно повернутися до країни, де вони спочатку отримали тимчасовий захист.

Як можна отримати захист у Чехії після іншої країни?

Є платформа введення даних, де реєструється інформація про тимчасовий захист, наданий у різних країнах. Система автоматично анулює статус тимчасового захисту в початковій країні ЄС, якщо він був наданий в іншій країні. Це гарантує, що особа може отримати тимчасовий захист лише в одній державі одночасно, а не в декількох.

За її словами, Чехія – одна з небагатьох країн (разом із Грецією та Польщею), в якій фактично не можна змінити країну захисту.

Але це працює в інших країнах ЄС. Якщо маєте тимчасовий захист у Чехії, але потім переїдете в Німеччину, Францію або Іспанію, то отримаєте захист там, а у Чехії він буде анульований. Але повернутись назад до Чехії уже не вийде,

– звертає увагу фахівець.

Вона радить громадянам подавати позови до суду в таких випадках, зазначивши, що судові рішення, як правило, приймаються на користь іноземних громадян.