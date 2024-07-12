Більшість українців перебувають на території ЄС зі статусом тимчасового захисту. Вони чудово інтегруються у життя обраних країн. Зокрема, українські фахівці дуже ціняться на європейських ринках праці. Окрім того, українці активно відкривають власні бізнеси й створюють робочі місця для інших українців.
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Яка статистика українців у ЄС
За останній час найбільше зросла кількість людей із тимчасовим захистом у трьох країнах:
Німеччині (+14 250; +1,1%);
- Чехії (+11 000; +3,2%);
- Румунії (+3 715; +2,4%).
Тим часом кількість людей із тимчасовим захистом суттєво зменшилася на території таких держав:
- Франції (-1 005; -1,6%);
- Польщі (-675; -0,1%);
- Латвії (-15; -0,03%).
Загалом найбільше українців – у таких країнах:
- Німеччина (1 332 515 людей; 31,3% від загальної кількості у ЄС)
- Польща (953 255; 22,4%);
- Чехія (356 405; 8,4%).