Как можно приехать в Чехию из другой европейской страны и получить защиту – далее в материале!

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Жалуются омбудсмену

Чешский омбудсмен сообщил о всплеске обращений от украинцев, причем значительное количество жалоб касается вопросов, связанных с временной защитой. Эти жалобы включают случаи, когда лицам отказывают в предоставлении статуса или они сталкиваются с трудностями при подаче заявления.

Особое беспокойство вызывают случаи, когда лица, которые ранее проживали в другой стране ЕС, но теперь получили работу в Чехии и стремятся переехать.

Мы часто с такими вопросами сталкиваемся. Чешские власти, если кто-то уже имеет временную защиту в другом государстве ЕС и приезжает к нам, оценивает эти заявления как неприемлемые. Это означает, что они даже не рассматривают заявление, не оценивают его, ставят на нем штамп неприемлемости,

– рассказывает юрист офиса Омбудсмена в Чехии Вероника Вихова.

Лицам, которые оказались в такой ситуации, не предоставляется ни защита, ни виза толерантности, ни любая другая форма вида на жительство. Тогда нужно вернуться в страну, где они изначально получили временную защиту.

Как можно получить защиту в Чехии после другой страны?

Есть платформа ввода данных, где регистрируется информация о временной защите, предоставленной в разных странах. Система автоматически аннулирует статус временной защиты в начальной стране ЕС, если он был предоставлен в другой стране. Это гарантирует, что лицо может получить временную защиту только в одном государстве одновременно, а не в нескольких.

По ее словам, Чехия – одна из немногих стран (вместе с Грецией и Польшей), в которой фактически нельзя изменить страну защиты.

Но это работает в других странах ЕС. Если имеете временную защиту в Чехии, но потом переедете в Германию, Францию или Испанию, то получите защиту там, а в Чехии она будет аннулирована. Но вернуться в Чехию уже не получится,

– обращает внимание специалист.

Она советует гражданам подавать иски в суд в таких случаях, отметив, что судебные решения, как правило, принимаются в пользу иностранных граждан.