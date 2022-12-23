Так, в продовження теми вивчення польської мови підготували кілька слів та висловів, які допоможуть вам спілкуватися про зимові свята з поляками. Адже Різдво та Новий рік – важливі дні в Польщі, які об'єднують тисячі сімей і зближують друзів. Тож зберігайте добірку зимово-святкової польської лексики, яка стане в пригоді для повсякденного спілкування.
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Як говорити про зимові свята польською мовою
Святвечір та Різдво
- święto – свято
- obchodzić / świętować – святкувати
- Wigilia – Святвечір
- Boże Narodzenie – Різдво
- msza święta – богослужіння
- msza pasterska / pasterka – урочиста меса, яку відправляють вночі
- modlitwa – молитва
- kolędy – коляда
- szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп
- święta rodzina – пресвята родина
- Jezus – Ісус
- Maria – Марія
- Józef – Йосип
- pasterze – пастухи
- trzech królowie – три королі
- anioł – ангел
- gwiazda Betlejemska – Вифлеємська зірка
- żłób – ясла
- osioł – осел
- owce – вівці
- stół świąteczny – святковий стіл
- świeca – свічка
- opłatek – проскурка
- dwanaście potraw – 12 страв
- barszcz czerwony z uszkami – червоний борщ із вушками
- zupa grzybowa – грибний суп
- gołąbki z kaszą i grzybami – голубці з кашею та грибами
- śledzie w śmietanie – оселедець в сметані
- ryba po grecku – риба по-грецьки
- karp – короп
- duszona kapusta z groszkiem – тушкована капуста з горохом
- kutia – кутя
- piernik – пряник
- pierogi – вареники
- bułka makowa – булка з маком
- kompot z suszonych owoców – компот із сухофруктів
Вертеп (szopka) / Фото pexels
Різдвяні декорації
- choinka – ялика
- ubierać choinkę – прикрашати ялинку
- bombka choinkowa – ялинкова кулька
- lampki choinkowe – гірлянда
- gwiazda – зірка
- wieniec iglasty – хвойний віник
- renifer – фігурка північного оленя
- kominek – камін
- pończochy – панчохи
- latarka świąteczna – різдвяний ліхтар
Ялинка (choinka) / Фото pexels
Новий рік / Nowy Rok
- sylwester – святкування з 31 грудня на 1 січня
- słodycze świąteczne – святкові солодощі
- prezent – подарунок
- zimne ognie – бенгальські вогні
- fajerwerki або sztuczne ognie – феєрверк
- szampan – ігристе вино
- kieliszek szampana – келих ігристого вина
- wiaderko do lodu – відерце для льоду.