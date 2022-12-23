Так, в продовження теми вивчення польської мови підготували кілька слів та висловів, які допоможуть вам спілкуватися про зимові свята з поляками. Адже Різдво та Новий рік – важливі дні в Польщі, які об'єднують тисячі сімей і зближують друзів. Тож зберігайте добірку зимово-святкової польської лексики, яка стане в пригоді для повсякденного спілкування.

Читайте також Різдвяні свята з "Котячою ватагою": дитячий центр Gramotej у Варшаві привітав українців

Як говорити про зимові свята польською мовою

Святвечір та Різдво

święto – свято

obchodzić / świętować – святкувати

Wigilia – Святвечір

Boże Narodzenie – Різдво

msza święta – богослужіння

msza pasterska / pasterka – урочиста меса, яку відправляють вночі

modlitwa – молитва

kolędy – коляда

szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп

święta rodzina – пресвята родина

Jezus – Ісус

Maria – Марія

Józef – Йосип

pasterze – пастухи

trzech królowie – три королі

anioł – ангел

gwiazda Betlejemska – Вифлеємська зірка

żłób – ясла

osioł – осел

owce – вівці

stół świąteczny – святковий стіл

świeca – свічка

opłatek – проскурка

dwanaście potraw – 12 страв

barszcz czerwony z uszkami – червоний борщ із вушками

zupa grzybowa – грибний суп

gołąbki z kaszą i grzybami – голубці з кашею та грибами

śledzie w śmietanie – оселедець в сметані

ryba po grecku – риба по-грецьки

karp – короп

duszona kapusta z groszkiem – тушкована капуста з горохом

kutia – кутя

piernik – пряник

pierogi – вареники

bułka makowa – булка з маком

kompot z suszonych owoców – компот із сухофруктів

Вертеп (szopka) / Фото pexels

Різдвяні декорації

choinka – ялика

ubierać choinkę – прикрашати ялинку

bombka choinkowa – ялинкова кулька

lampki choinkowe – гірлянда

gwiazda – зірка

wieniec iglasty – хвойний віник

renifer – фігурка північного оленя

kominek – камін

pończochy – панчохи

latarka świąteczna – різдвяний ліхтар

Ялинка (choinka) / Фото pexels

Новий рік / Nowy Rok