Щоб бодай ненадовго відволікти маленьких українців та їхніх батьків від складної буденності, дитячий центр Gramotej у Варшаві організував для них справжнє свято. Подарунками для діток стали книги рідною мовою від міжнародного сервісу з переказу коштів TransferGo.

Читайте також Українська книга – українцям в Польщі: як ініціатива волонтерки переросла у великий проєкт

Святкові зустрічі для українських сімей в центрі Gramotej

Центр інклюзивної освіти Gramotej з початку війни активно підтримує дітей з України. Турботу про малечу школа проявила і напередодні Різдва. Учні отримали запрошення на дитяче свято з казковими героями, танцями, новорічними піснями та, звісно, – приємними подарунками.

Вихователі центру Gramotei та менеджер з розвитку TransferGo Анастасія Фоменко / Фото TransferGo

Окрім іншого у подарункових наборах були українські книги. Сьогодні вони стали частинкою того рідного та зрозумілого, чого так не вистачає за кордоном. Однак знайти відповідну літературу не завжди просто.

У Польщі із цим допомагає сервіс переказу грошей TransferGo, завдяки якому близько 70 учнів отримали примірники дитячого роману "Котяча Ватага і загадка зникнення оселедців" рідною мовою.

Благодійний проєкт видавництва "Агора" та компанії TransferGo

Дитячий роман про пригоди котів польської авторки Аґати Романюк побачив світ у 2021 році. У книзі розповідається про ватагу пухнастиків, яка допомагає поліції розплутати крадіжку оселедців. Книга здобула велику популярність серед маленьких читачів.

Влітку видавництво "Агора", заручившись підтримкою сервісу TransferGo, надрукувало 5 000 екземплярів роману українською мовою. Увесь тираж за 2 тижні розійшовся бібліотеками та фондами, які допомагають біженцям з України. Через такий ажіотаж було прийнято рішення випустити ще кількасот екземплярів "Котячої ватаги" українською.

Ілюстрації до книги "Котяча ватага" / Фото TransferGo

Книга підходить для самостійного та спільного читання із батьками. Захопливий сюжет та яскраві ілюстрації зацікавлять дітей молодшого шкільного віку. А сам процес читання допоможе малюкам краще розвинути пам'ять, збільшити словниковий запас та покращити настрій.

Книга – хороший спосіб подарувати близьким яскраві емоції. Але не єдиний. Якщо ви зараз далеко, зробити це можна, переказавши додому кошти на омріяні новорічні подарунки. Допоможе у цьому сервіс TransferGo. Гроші надійдуть отримувачу за лічені хвилини. Окрім цього, у TransferGo діє цікава реферальна програма, про яку можна прочитати за посиланням.