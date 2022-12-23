Щоб бодай ненадовго відволікти маленьких українців та їхніх батьків від складної буденності, дитячий центр Gramotej у Варшаві організував для них справжнє свято. Подарунками для діток стали книги рідною мовою від міжнародного сервісу з переказу коштів TransferGo.
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Святкові зустрічі для українських сімей в центрі Gramotej
Центр інклюзивної освіти Gramotej з початку війни активно підтримує дітей з України. Турботу про малечу школа проявила і напередодні Різдва. Учні отримали запрошення на дитяче свято з казковими героями, танцями, новорічними піснями та, звісно, – приємними подарунками.
Вихователі центру Gramotei та менеджер з розвитку TransferGo Анастасія Фоменко / Фото TransferGo
Окрім іншого у подарункових наборах були українські книги. Сьогодні вони стали частинкою того рідного та зрозумілого, чого так не вистачає за кордоном. Однак знайти відповідну літературу не завжди просто.
У Польщі із цим допомагає сервіс переказу грошей TransferGo, завдяки якому близько 70 учнів отримали примірники дитячого роману "Котяча Ватага і загадка зникнення оселедців" рідною мовою.
Благодійний проєкт видавництва "Агора" та компанії TransferGo
Дитячий роман про пригоди котів польської авторки Аґати Романюк побачив світ у 2021 році. У книзі розповідається про ватагу пухнастиків, яка допомагає поліції розплутати крадіжку оселедців. Книга здобула велику популярність серед маленьких читачів.
Влітку видавництво "Агора", заручившись підтримкою сервісу TransferGo, надрукувало 5 000 екземплярів роману українською мовою. Увесь тираж за 2 тижні розійшовся бібліотеками та фондами, які допомагають біженцям з України. Через такий ажіотаж було прийнято рішення випустити ще кількасот екземплярів "Котячої ватаги" українською.
Книга підходить для самостійного та спільного читання із батьками. Захопливий сюжет та яскраві ілюстрації зацікавлять дітей молодшого шкільного віку. А сам процес читання допоможе малюкам краще розвинути пам'ять, збільшити словниковий запас та покращити настрій.