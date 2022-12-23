Так, в продолжение темы изучения польского языка подготовили несколько слов и высказываний, которые помогут вам общаться о зимних праздниках с поляками. Ведь Рождество и Новый год – важные дни в Польше, объединяющие тысячи семей и сближающие друзей. Так что сохраняйте подборку зимне-праздничной польской лексики, которая пригодится для повседневного общения.

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Как говорить о зимних праздниках на польском языке

Сочельник и Рождество

święto – праздник

obchodzić / świętować – праздновать

Wigilia – Сочельник

Boże Narodzenie – Рождество

msza święta – богослужение

msza pasterska / pasterka – торжественная месса, которую отправляют ночью

modlitwa – молитва

kolędy – коляда

szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп

święta rodzina – пресвятая семья

Jezus – Иисус

Maria – Мария

Józef – Иосиф

pasterze – пастухи

trzech królowie – три короля

anioł – ангел

gwiazda Betlejemska – Вифлеемская звезда

żłób – ясли

osioł – осел

owce – овцы

stół świąteczny – праздничный стол

świeca – свеча

opłatek – проскурка

dwanaście potraw – 12 блюд

barszcz czerwony z uszkami – красный борщ с ушками

zupa grzybowa – грибной суп

gołąbki z kaszą i grzybami – голубцы с кашей и грибами

śledzie w śmietanie – сельдь в сметане

ryba po grecku – рыба по-гречески

karp – карп

duszona kapusta z groszkiem – тушеная капуста с горохом

kutia – кутья

piernik – пряник

pierogi – вареники

bułka makowa – булка с маком

kompot z suszonych owoców – компот из сухофруктов

Вертеп (szopka) / Фото pexels

Рождественские декорации

choinka – елка

ubierać choinkę – украшать елку

bombka choinkowa – елочный шарик

lampki choinkowe – гирлянда

gwiazda – звезда

wieniec iglasty – хвойный веник

renifer – фигурка северного оленя

kominek – камин

pończochy – чулки

latarka świąteczna – рождественский фонарь

Елка (choinka) / Фото pexels

Новый год / Nowy Rok