Як безкоштовно відвідати Парк Ґуель в Барселоні: коротка інструкція

Парк Ґуель – один із найоригінальніших та найвідоміших парків у світі. І це не дивно, адже його створив сам Гауді. Як туди потрапити безкоштовно – розповідаємо у нашому матеріалі.

Так, раніше мешканці Барселони, які мають карту бібліотечної мережі, могли відвідувати Парк Ґуель абсолютно безкоштовно. Проте з 1 червня цей бонус стане недоступним.

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Як відвідати Парк Ґуель у Барселоні

З 1 червня жителі й гості Барселони зможуть потрапити до одного з творів Гауді безкоштовно за попередньою реєстрацією у сервісі Gaudir Més. Зареєструвавшись, вам не потрібно платити за вхід. Щоправда, вхід одноразовий на день, а реєструватися треба кожному відвідувачу окремо. Попередню реєстрацію можна також пройти в офісі Oficinas de Atención Ciudadana.

Крім того, безкоштовно відвідати парк можуть мешканці прилеглих зон (La Salut, Vallcarca, El Coll, Carmelo, Can Baró y Baix Guinardó), але треба показати на вході карту мешканця. Це стосується також учнів шкіл довколишніх районів.

Ініціатива "Bon dia Barcelona" дає можливість жителям прилеглих районів та всім, хто зареєстрований у сервісі Gaudir Més, приходити до парку вранці, з 7:00 до 9:30, а "Bon vespre Barcelona" – з 20:00 до 22:00.

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Скільки коштують квитки до Парку Ґуель

Зазначемо, що тут вказані офіційні ціни для цьогорічного сезону, але в різних агентствах може бути своя націнка, яку нараховують за додаткові послуги (можливість повернення квитка або трансфер до входу в парк).

Дорослі – 10 євро;

Діти від 0 до 6 років – безкоштовно;

Діти від 7 до 12 – 7 євро;

Старші 65 років – 7 євро;

Власники карт MUHBA або Ruta del Modernisme – 8 євро;

Люди з інвалідністю та супроводжуючий – 7 євро.

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