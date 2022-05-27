Так, ранее жители Барселоны, имеющие карту библиотечной сети, могли посещать Парк Гуэль совершенно бесплатно. Однако с 1 июня этот бонус станет недоступен.

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Как посетить Парк Гуэль в Барселоне.

С 1 июня жители и гости Барселоны смогут попасть в одно из произведений Гауди бесплатно по предварительной регистрации в сервисе Gaudir Més. Зарегистрировавшись, вам не нужно платить за вход. Правда, вход одноразовый в день, а регистрироваться нужно каждому посетителю в отдельности. Предварительную регистрацию можно также пройти в офисе Oficinas de Atención Ciudadana.

Кроме того, бесплатно посетить парк могут жители близлежащих зон (La Salut, Vallcarca, El Coll, Carmelo, Can Baró y Baix Guinardó), но нужно показать на входе карту жителя. Это касается также учащихся в школах близлежащих районов.

Инициатива Bon dia Barcelona дает возможность жителям близлежащих районов и всем, кто зарегистрирован в сервисе Gaudir Més, приходить в парк утром, с 7:00 до 9:30, а Bon vespre Barcelona – с 20:00 до 22:00. .

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Сколько стоят билеты на Парк Гуэль

Отметим, что здесь указаны официальные цены для сезона 2022 года, но в разных агентствах может быть своя наценка, которую начисляют за дополнительные услуги (возможность возврата билета или трансфер к входу в парк).

Взрослые – 10 евро;

Дети от 0 до 6 лет – бесплатно;

Дети от 7 до 12 – 7 евро;

Старшие 65 лет – 7 евро;

Владельцы карт MUHBA или Ruta del Modernisme – 8 евро;

Люди с инвалидностью и сопровождающий – 7 евро.