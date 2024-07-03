Сезон на яхті Loon вже стартував. Перш ніж вирушати з Марселя, де яхта була пришвартована упродовж тривалого часу, її завантажили провізією. Сума – вражає. Продуктів закупили на 100 тисяч доларів.

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Водночас на борту Loon можуть перебувати 12 гостей. Зазвичай вони надсилають свої гастрономічні побажання наперед. Водночас це не суттєво полегшує життя кухареві, а лише змушує його тривалий час провести у пошуках.

Як бути шеф-кухарем на "золотій" яхті

Шеф-кухар Дін розповів, що продукти для Loon привезли з Нідерландів. Зокрема, привезли рибу, м'ясо, овочі та деякі фрукти. В останню ніч перед виїздом їжу завантажили у морозильні камери. Продукти ретельно сортують, аби під час подорожі не ускладнювати собі життя.

Хтось може подумати, що їжі на 100 доларів – забагато. Однак Дін пояснює: все це – необхідно, оскільки кожен з гостей у будь-яку мить можуть щось захотіти. Одного разу ніхто на кухні не спав до 03:00, адже гості постійно надсилали свої запити. Тоді довелося готувати бургери, піцу та інші страви, які можуть неабияк здивувати всіх.



На "золотій" яхті часто їдять піцу / Unsplash

Дін наголошує: можна подумати, що гості вимагають чогось дуже вишуканого. Проте найчастіше мандрівники хочуть щось просте. Зокрема, хот-доги.