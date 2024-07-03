Загалом туристичний сезон влітку 2024 року розпочався для світу не найкраще. Одні курорти потерпають від аномальної спеки, інші – від масштабних антитуристичних протестів. Тим часом Туреччина несподівано страждає від дефіциту туристів. Найстрімкіше туристів втрачає Аланія.

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Куди їдуть місцеві

Місцеві туроператори б'ють на сполох. Вони намагаються провести стрімкий ребрендинг та привабити нових туристів. Однак наразі це – не надто ефективно. Зауважують, що навіть місцеві мешканці не квапляться відпочивати на курортах в Аланії. Клієнтів "переманив" Єгипет. Люди наголошують, що там – набагато дешевше та якісніше.

Наші громадяни звертаються до Єгипту, переважно для відпочинку на морі, піску та сонці, тому що це дешевше та якісніше,

– заявили в Анталії.

Найпопулярнішим серед туристів є місто Шарм-ель-Шейх. Його визнали одним з найбільш завантажених маршрутів для туристів з Туреччини.



Пляжі в Анталії марно чекають туристів / Unsplash

Тим часом українці досі обирають Туреччину для своїх літніх відпусток. Водночас популярності не втрачає і Єгипет.

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