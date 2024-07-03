Сезон на яхте Loon уже стартовал. Прежде чем отправляться из Марселя, где яхта была пришвартована на протяжении длительного времени, ее загрузили провизией. Сумма – впечатляет. Продуктов закупили на 100 тысяч долларов.

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В то же время на борту Loon могут находиться 12 гостей. Обычно они присылают свои гастрономические пожелания заранее. В то же время это не существенно облегчает жизнь повару, а лишь заставляет его длительное время провести в поисках.

Как быть шеф-поваром на "золотой" яхте

Шеф-повар Дин рассказал, что продукты для Loon привезли из Нидерландов. В частности, привезли рыбу, мясо, овощи и некоторые фрукты. В последнюю ночь перед выездом еду загрузили в морозильные камеры. Продукты тщательно сортируют, чтобы во время путешествия не усложнять себе жизнь.

Кто-то может подумать, что еды на 100 долларов – много. Однако Дин объясняет: все это – необходимо, поскольку каждый из гостей в любой момент могут что-то захотеть. Однажды никто на кухне не спал до 03:00, ведь гости постоянно присылали свои запросы. Тогда пришлось готовить бургеры, пиццу и другие блюда, которые могут изрядно удивить всех.



На "золотой" яхте часто едят пиццу / Unsplash

Дин отмечает: можно подумать, что гости требуют чего-то очень изысканного. Однако чаще всего путешественники хотят что-то простое. В частности, хот-доги.