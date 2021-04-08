Ситуація з медичними працівниками в Україні стає дедалі складнішою. Протягом минулого року емігрували понад 60 тисяч лікарів та іншого медичного персоналу.

Один з них – Анатолій Лякишев, який виїхав з сім'єю до Польщі влітку 2020 року. До цього юнак працював анестезистом в одній із лікарень Нікополя, а згодом фельдшером швидкої допомоги у Кривому Розі.

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Чому медик виїхав

Анатолій Лякишев розповідає, що у 2014 році в Україні він працював на ставку 1 350 гривень, а лише згодом зарплату підвищили, і все одно до мізерних 1 800 гривень.

Щоб забезпечити родину, юнак підпрацьовував у приватній клініці та у відділенні однієї з українських поштових компаній, а також шукав заробітку в інших професіях.

Коли розумієш, що тобі вже не вистачає двох і навіть трьох робіт, щоб забезпечити хоча б елементарні потреби сім'ї, то просто немає сил шукати четверту чи п'яту роботу. Ти розумієш, що це безглуздо і повний крах,

– розповідає Анатолій.

Влітку 2020 року в Польщі через пандемію COVID-19 спростили умови працевлаштування іноземних медиків, і юнак скористався можливістю.

Як відбувався процес зарахування на роботу

З метою стабілізації ринку медпослуг у Польщі заговорили про спрощену нострифікацію іноземних дипломів.

Приблизно через 30 – 60 днів після подачі документів можна було отримати дозвільний лист від польського Міністерства охорони здоров'я із запрошенням на роботу за своїм дипломом.

Зараз Анатолій працює в Службі медицини невідкладних станів і катастроф, що в Україні відносять до роботи фельдшерів.

Як і скільки український медик почав заробляти у Польщі

Анатолій розповідає, що в Польщі він має у 7 разів вищу зарплату, ніж до цього отримував в Україні. Юнак працює по 12 годин або ж цілу добу, тобто навантаження, фактично, залишилося тим самим.

Окрім цього, польські лікарні завжди обладнані всім необхідним, і ніколи немає дефіциту медикаментів чи апаратури, що значно полегшує роботу медперсоналу.

Повернення в Україну

Анатолій переконаний, що мінімум 10 найближчих років в Україні нічого кардинально не зміниться. Щоправда, і Польщу він не розглядає як кінцевий варіант розвитку власної кар'єри.

Я не планую повертатися в Україну ні за яких умов. Так, у Польщі дуже важко і дорого, але ти адаптовуєшся, звикаєш, і з часом це себе виправдовує,

– наголошує медик.

Польща для юнака поки що залишається лише першим кроком до Європи, а в перспективі хлопець хоче переїхати до Сполучених Штатів Америки. Питання про повернення до України Анатолій навіть не розглядає.