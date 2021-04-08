Ситуация с медицинскими работниками в Украине становится все сложнее. В течение прошлого года эмигрировали более 60 тысяч врачей и другого медицинского персонала.

Один из них – Анатолий Лякишев, который выехал с семьей в Польшу летом 2020 года. До этого юноша работал анестезистом в одной из больниц Никополя, а затем фельдшером скорой помощи в Кривом Роге.

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Почему медик выехал

Анатолий Лякишев рассказывает, что в 2014 году в Украине он работал на ставку 1 350 гривен, а только потом зарплату повысили, и все равно до мизерных 1 800 гривен.

Чтобы обеспечить семью, юноша подрабатывал в частной клинике и в отделении одной из украинских почтовых компаний, а также искал заработка в других профессиях.

Когда понимаешь, что тебе уже не хватает двух и даже трех работ, чтобы обеспечить хотя бы элементарные потребности семьи, просто нет сил искать четвертую или пятую работу. Ты понимаешь, что это бессмысленно и полный крах,

– рассказывает Анатолий.

Летом 2020 года в Польше из-за пандемии COVID-19 упростили условия трудоустройства иностранных медиков, и юноша воспользовался возможностью.

Как происходил процесс зачисления на работу

С целью стабилизации рынка медуслуг в Польше заговорили об упрощенной нострификации иностранных дипломов.

Примерно через 30 – 60 дней после подачи документов можно было получить разрешительное письмо от польского Министерства здравоохранения с приглашением на работу по своему диплому.

Сейчас Анатолий работает в Службе медицины неотложных состояний и катастроф, что в Украине относят к работе фельдшеров.

Как и сколько украинский медик начал зарабатывать в Польше

Анатолий рассказывает, что в Польше он имеет в 7 раз высшую зарплату, чем до этого получал в Украине. Юноша работает по 12 часов или целые сутки, то есть нагрузка фактически осталось прежней.

Кроме этого, польские больницы всегда оборудованы всем необходимым, и никогда нет дефицита медикаментов или аппаратуры, что значительно облегчает работу медперсонала.

Возвращение в Украину

Анатолий убежден, что минимум 10 ближайших лет в Украине ничего кардинально не изменится. Правда, и Польшу он не рассматривает как конечный вариант развития собственной карьеры.

Я не планирую возвращаться в Украину ни при каких условиях. Да, в Польше очень трудно и дорого, но ты адаптируешься, привыкаешь, и со временем это себя оправдывает,

– отмечает медик.

Польша для юноши пока остается лишь первым шагом в Европу, а в перспективе парень хочет переехать в Соединенные Штаты Америки. Вопрос о возвращении в Украину Анатолий даже не рассматривает.