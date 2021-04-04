Уродженка Умані Олена Мельник є власницею крамниці Just a Candy у центрі Анталії. Тут не лише продають яскраві цукерки, а й проводять майстер-класи з виготовлення карамелі для дорослих та дітей

Магазин солодощів є популярним серед туристів та місцевих жителів. Все завдяки вдалому вибору локації, натуральним складникам та цікавій легенді.

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Передісторія

Жінка проживає у Туреччині вже 13 років. Одружена з місцевим жителем. Ідея виготовлення карамельних виробів виникла у неї спонтанно під час мандрівки Польщею з чоловіком. Олена побачила цікаву вітрину з різнобарвною продукцією – і надихнулася створити подібне в країні, де живе.

Українка відкрила крамницю солодощів з карамелі в Анталії / Фото Ukrinform

Майстриня експериментувала з рецептами, щоб розробити авторську методику. Ароматизатори та барвники брала виключно натуральні.

Згодом Олені пощастило обрати вигідне місце в Калеічі для відкриття власної крамниці. Це історичний центр Анталії, де завжди вдосталь відвідувачів.

Також українка вигадала цікавого персонажа для свого бізнесу. Це маг, який мешкає у лісі та варить карамель за таємним рецептом, додаючи соки рослин та ягід для різних барв.

Українка вигадала персонажа мага для свого бізнесу в Анталії / Фото Ukrinform

Майстерня сьогодні

Через пандемію бізнес українки зосередився на продажах онлайн. Але Олена продовжує влаштовувати майстер-класи для невеликих груп людей.

Олена Мельник і її майстерня карамелі в Анталії / Фото Ukrinform

Засновниця Just a Candy не забуває про те, звідки вона родом. Жінка підтримує українські громади в Анталії та займається благодійницькою діяльністю. Наприклад, раніше вона проводила майстер-класи для дітей зі Сходу України та дітей, які втратили батьків в АТО. Олена Мельник зазначає, що такі справи приносять їй радість, адже дозволяють відчувати зв'язок з Україною.