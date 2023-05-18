З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день

Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту.

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Щоб купити квиток в рамках цього розпродажу, необхідно бути членом знижкового клубу Wizz Discount Club або оформити участь у цьому клубі під час бронювання авіаквитка.

Якщо ви не часто бронюєте квитки на рейси Wizz Air, то можна почекати, поки розпродаж стане доступним для всіх. Ймовірно, це відбудеться 19 травня – саме цього дня у 2004 році лоукостер здійснив свій перший регулярний рейс.

Зазвичай Wizz Air робить розпродаж доступним лише для членів Wizz Discount Club, а через день дозволяє купити квитки за зниженою ціною всім іншим клієнтам. Про те, що так буде і цього разу, свідчить примітка до реклами, де Wizz Air вказує: "Для наших учасників Wizz Discount Club святкування Дня народження розпочнеться раніше".