Wizz Air снизил цену на авиабилеты в честь своего 19-летия
Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета.
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Чтобы купить билет в рамках этой распродажи, необходимо быть членом скидочного клуба Wizz Discount Club или оформить участие в этом клубе во время бронирования авиабилета.
Если вы не часто бронируете билеты на рейсы Wizz Air, то можно подождать, пока распродажа станет доступной для всех. Вероятно, это произойдет 19 мая – именно в этот день в 2004 году лоукостер совершил свой первый регулярный рейс.
Обычно Wizz Air делает распродажу доступной только для членов Wizz Discount Club, а через день позволяет купить билеты по сниженной цене всем остальным клиентам. О том, что так будет и в этот раз, говорит примечание к рекламе, где Wizz Air указывает: "Для наших участников Wizz Discount Club празднование Дня рождения начнется раньше".
Последние новости Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое "европейское" направление.
- Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
- Также авиакомпания запустит два новых рейса из Яссы в Румынию – он ближе всего расположен в столицу Молдовы. А также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет).