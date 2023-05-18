Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета.

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Чтобы купить билет в рамках этой распродажи, необходимо быть членом скидочного клуба Wizz Discount Club или оформить участие в этом клубе во время бронирования авиабилета.

Если вы не часто бронируете билеты на рейсы Wizz Air, то можно подождать, пока распродажа станет доступной для всех. Вероятно, это произойдет 19 мая – именно в этот день в 2004 году лоукостер совершил свой первый регулярный рейс.

Обычно Wizz Air делает распродажу доступной только для членов Wizz Discount Club, а через день позволяет купить билеты по сниженной цене всем остальным клиентам. О том, что так будет и в этот раз, говорит примечание к рекламе, где Wizz Air указывает: "Для наших участников Wizz Discount Club празднование Дня рождения начнется раньше".