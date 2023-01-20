Wizz Air запускає 11 нових рейсів: куди полетить вже навесні

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив розширити свою маршрутну мережу. Мовиться про весняний та літній період.

Wizz Air запускає 11 нових рейсів в Туреччину

Зокрема, Wizz Air оголосив про відкриття одинадцяти нових авіасполучень з міст Європи та Близького сходу в три міста Туреччини – Стамбул, Анталію та Даламан. Усі рейси стартуватимуть з березня і до червня 2023 року.

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Перелік нових авіарейсів:

Лондон Лутон (Англія) – Стамбул (IST) : з 28 березня щодня;

: з 28 березня щодня; Лондон Гатвік (Англія) – Стамбул (IST) : з 28 березня щодня;

: з 28 березня щодня; Лондон Гатвік (Англія) – Анталія : з 26 березня чотири рази на тиждень;

: з 26 березня чотири рази на тиждень; Будапешт (Угорщина) – Стамбул (IST) : з 31 березня щодня;

: з 31 березня щодня; Ясси (Румунія) – Стамбул (IST) : з 4 квітня тричі на тиждень;

: з 4 квітня тричі на тиждень; Клуж-Напока (Румунія) – Анталія : з 18 травня двічі на тиждень;

: з 18 травня двічі на тиждень; Бухарест (Румунія) – Анталія : з 19 травня тричі на тиждень;

: з 19 травня тричі на тиждень; Лондон Гатвік (Англія) – Даламан : з 23 травня чотири рази на тиждень;

: з 23 травня чотири рази на тиждень; Будапешт (Угорщина) – Анталія : з 24 травня тричі на тиждень;

: з 24 травня тричі на тиждень; Абу-Дабі (ОАЕ) – Анталія : з 1 червня тричі на тиждень;

: з 1 червня тричі на тиждень; Дебрецен (Угорщина) – Анталія: з 10 червня двічі на тиждень.

Найдешевші квитки коштують від 15 євро в один бік.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Також для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Ще можете скористатися зручним пошуком kiwi.com.

Wizz Air запускає одинадцять нових рейсів в Туреччину / Фото Wizz Air

Wizz Air набирає нових працівників

Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. Цього разу компанія шукає бортпровідників, які розмовляють польською чи українською мовами зокрема.