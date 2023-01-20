Wizz Air запускает 11 новых рейсов в Турцию

В частности, Wizz Air объявил об открытии одиннадцати новых авиасообщений из городов Европы и Ближнего востока в три города Турции – Стамбул, Анталию и Даламан. Все рейсы будут стартовать с марта по июнь 2023 года.

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Список новых авиарейсов:

Лондон Лутон (Англия) – Стамбул (IST) : с 28 марта ежедневно;

: с 28 марта ежедневно; Лондон Гатвик (Англия) – Стамбул (IST) : с 28 марта ежедневно;

: с 28 марта ежедневно; Лондон Гатвик (Англия) – Анталия : с 26 марта четыре раза в неделю;

: с 26 марта четыре раза в неделю; Будапешт (Венгрия) – Стамбул (IST) : с 31 марта ежедневно;

: с 31 марта ежедневно; Яссы (Румыния) – Стамбул (IST) : с 4 апреля трижды в неделю;

: с 4 апреля трижды в неделю; Клуж-Напока (Румыния) – Анталия : с 18 мая дважды в неделю;

: с 18 мая дважды в неделю; Бухарест (Румыния) – Анталия : с 19 мая трижды в неделю;

: с 19 мая трижды в неделю; Лондон Гатвик (Англия) – Даламан : с 23 мая четыре раза в неделю;

: с 23 мая четыре раза в неделю; Будапешт (Венгрия) – Анталия : с 24 мая трижды в неделю;

: с 24 мая трижды в неделю; Абу-Даби (ОАЭ) – Анталия : с 1 июня трижды в неделю;

: с 1 июня трижды в неделю; Дебрецен (Венгрия) – Анталия: с 10 июня дважды в неделю.

Самые дешевые билеты стоят от 15 евро в одну сторону.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Также для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Вы можете еще воспользоваться удобным поиском kiwi.com.

Wizz Air запускает одиннадцать новых рейсов в Турцию / Фото Wizz Air

Wizz Air набирает новых работников

Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. На этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих на польском или украинском языках в частности.

Отбор кандидатов венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января в 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут посылать свои заявки онлайн на специальной странице.