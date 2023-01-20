Wizz Air запускає 11 нових рейсів в Туреччину
Зокрема, Wizz Air оголосив про відкриття одинадцяти нових авіасполучень з міст Європи та Близького сходу в три міста Туреччини – Стамбул, Анталію та Даламан. Усі рейси стартуватимуть з березня і до червня 2023 року.
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Перелік нових авіарейсів:
- Лондон Лутон (Англія) – Стамбул (IST): з 28 березня щодня;
- Лондон Гатвік (Англія) – Стамбул (IST): з 28 березня щодня;
- Лондон Гатвік (Англія) – Анталія: з 26 березня чотири рази на тиждень;
- Будапешт (Угорщина) – Стамбул (IST): з 31 березня щодня;
- Ясси (Румунія) – Стамбул (IST): з 4 квітня тричі на тиждень;
- Клуж-Напока (Румунія) – Анталія: з 18 травня двічі на тиждень;
- Бухарест (Румунія) – Анталія: з 19 травня тричі на тиждень;
- Лондон Гатвік (Англія) – Даламан: з 23 травня чотири рази на тиждень;
- Будапешт (Угорщина) – Анталія: з 24 травня тричі на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) – Анталія: з 1 червня тричі на тиждень;
- Дебрецен (Угорщина) – Анталія: з 10 червня двічі на тиждень.
Найдешевші квитки коштують від 15 євро в один бік.
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Також для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Ще можете скористатися зручним пошуком kiwi.com.
Wizz Air запускає одинадцять нових рейсів в Туреччину / Фото Wizz Air
Wizz Air набирає нових працівників
Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. Цього разу компанія шукає бортпровідників, які розмовляють польською чи українською мовами зокрема.
Відбір кандидатів на посаду угорський лоукостер проведе у Варшаві. Захід запланований на 26 січня о 9:00 та пройде за адресою Żwirki i Wigury 1. За цією адресою розташований Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Кандидати, які мріють про кар'єру в небі, можуть надсилати свої заявки онлайн на спеціальній сторінці.