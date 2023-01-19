Відбір кандидатів на посаду україномовних чи польськомовних бортпровідників угорський лоукостер проведе у Варшаві. Захід запланований на 26 січня о 9:00 та пройде за адресою Żwirki i Wigury 1. За цією адресою розташований Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

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Вимоги до кандидата, що претендує на посаду бортпровідника Wizz Air

  • Вам 18 років чи більше.
  • Ваш зріст не менш як 165 сантиметрів (жінки) або 175 сантиметрів (чоловіки) та розмах рук 210 сантиметрів.
  • У вас є вища освіта.
  • Ви вільно володієте англійською і хоча б однією додатковою мовою Центральної та Східної Європи (румунською, болгарською, польською, угорською, німецькою, литовською, латвійською, словацькою, чеською, македонською, сербською, українською або грузинською).
  • У вас є паспорт без обмежень (мінімум 6 місяців).
  • Ви вмієте плавати.
  • Ви живете або готові переїхати до місця, яке розташоване за 60 хвилин їзди від вибраної бази.
  • У вас немає татуювань та/або пірсингу на частинах тіла, які видно при носінні уніформи.
  • Ви ентузіаст, вам подобається працювати з людьми.

Що пропонує авіакомпанія новим працівникам

  • Конкуренту заробітну плату;
  • Зручний щомісячний графік та можливість вибору з низки кар'єрних можливостей.
  • Знижки на польоти та бонуси для сім'ї та друзів.
  • Роботу в дружньому, сприятливому та багатокультурному середовищі.

Кандидати, які мріють про кар'єру в небі, можуть надсилати свої заявки онлайн на спеціальній сторінці.