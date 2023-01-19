Відбір кандидатів на посаду україномовних чи польськомовних бортпровідників угорський лоукостер проведе у Варшаві. Захід запланований на 26 січня о 9:00 та пройде за адресою Żwirki i Wigury 1. За цією адресою розташований Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

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Вимоги до кандидата, що претендує на посаду бортпровідника Wizz Air

Вам 18 років чи більше.

Ваш зріст не менш як 165 сантиметрів (жінки) або 175 сантиметрів (чоловіки) та розмах рук 210 сантиметрів.

У вас є вища освіта.

Ви вільно володієте англійською і хоча б однією додатковою мовою Центральної та Східної Європи (румунською, болгарською, польською, угорською, німецькою, литовською, латвійською, словацькою, чеською, македонською, сербською, українською або грузинською).

У вас є паспорт без обмежень (мінімум 6 місяців).

Ви вмієте плавати.

Ви живете або готові переїхати до місця, яке розташоване за 60 хвилин їзди від вибраної бази.

У вас немає татуювань та/або пірсингу на частинах тіла, які видно при носінні уніформи.

Ви ентузіаст, вам подобається працювати з людьми.

Зауважте! Якщо ви носите окуляри або контактні лінзи і ваш рецепт вищий за +4 або нижче -4, ви навряд чи пройдете обов'язкове медичне обстеження.

Що пропонує авіакомпанія новим працівникам

Конкуренту заробітну плату;

Зручний щомісячний графік та можливість вибору з низки кар'єрних можливостей.

Знижки на польоти та бонуси для сім'ї та друзів.

Роботу в дружньому, сприятливому та багатокультурному середовищі.

Кандидати, які мріють про кар'єру в небі, можуть надсилати свої заявки онлайн на спеціальній сторінці.