Популярний лоукостер скасовує десятки рейсів

Популярний угорський лоукостер Wizz Air скасовує десятки маршрутів з Польщі. Зокрема, люди не зможуть полетіти з Вроцлава до Дубровника, а з Кракова – до Стокгольма.

Скасування рейсів розпочнеться у квітні 2024 року й "захопить" весь літній сезон. Причиною рішення стало виявлення несправностей двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo. Їх активно експлуатує лоукостер Wizz Air.

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Найбільше від скасувань постраждають аеропорти:

Кракова;

Вроцлава;

Катовіце.

Які рейси скасують

Загалом скасують такі рейси:

із Вроцлава – до Кутаїсі, Валенсії, Дубровніка, Бургаса, Родоса, Дортмунда, Бірмінгема;

із Катовіце – до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюсселя-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци;

із Кракова – до Кутаїсі, Стокгольма, Валенсії, Катанії, Бургаса, Бірмінгема, Лідса;

із Варшави – до Бірмінгема, Марракеша, Агадира;

із Гданська – до Кутаїсі.

Окрім того, попереджують, що деякі популярні влітку маршрути з'являться з запізненням. Людям рекомендують врахувати це при плануванні відпустки.

Які рейси Wizz Air запустить з 2024 року

Раніше лоукостер анонсував старт низки рейсів. Зокрема, з Італії до Франції та з Албанії – до Німеччини.