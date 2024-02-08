Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года и "захватит" весь летний сезон. Причиной решения стало выявление неисправностей в двигателях, которые установлены на самолетах Airbus A320neo и A321neo. Их активно эксплуатирует лоукостер Wizz Air.

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Больше всего от отмен пострадают аэропорты:

  • Кракова;
  • Вроцлава;
  • Катовице.

Какие рейсы отменят

В общем отменят такие рейсы:

  • из Вроцлава – в Кутаиси, Валенсию, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;
  • из Катовице – в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;
  • из Кракова – в Кутаиси, Стокгольм, Валенсию, Катанию, Бургас, Бирмингем, Лидс;
  • из Варшавы – в Бирмингем, Марракеш, Агадир;
  • из Гданьска – в Кутаиси.

Кроме того, предупреждают, что некоторые популярные летом маршруты появятся с опозданием. Людям рекомендуют учесть это при планировании отпуска.

Какие рейсы Wizz Air запустит с 2024 года

Ранее лоукостер анонсировал старт ряда рейсов. В частности, из Италии во Францию и из Албании – в Германию.

  • Милан Мальпенса (Италия) – Париж Бове (Франция): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;
  • Милан Мальпенса (Италия) – Гамбург (Германия): с 31 марта 2024 года, 4 раза в неделю;
  • Рим Фьюмичино (Италия) – Берлин (Германия): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;
  • Рим Фьюмичино (Италия) – Аликанте (Испания): с 1 апреля 2024 года, трижды в неделю;
  • Милан Мальпенса (Италия) – Тенерифе (Испания): со 2 апреля 2024 года, трижды в неделю;
  • Рим Фьюмичино (Италия) – Копенгаген (Дания): со 2 июля 2024 года, 4 раза в неделю;
  • Бухарест (Румыния) – Лейпциг (Германия): с 4 июня 2024 года, трижды в неделю;
  • Тирана (Албания) – Лейпциг (Германия): с 1 октября 2024 года, трижды в неделю.