Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года и "захватит" весь летний сезон. Причиной решения стало выявление неисправностей в двигателях, которые установлены на самолетах Airbus A320neo и A321neo. Их активно эксплуатирует лоукостер Wizz Air.
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Больше всего от отмен пострадают аэропорты:
- Кракова;
- Вроцлава;
- Катовице.
Какие рейсы отменят
В общем отменят такие рейсы:
- из Вроцлава – в Кутаиси, Валенсию, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;
- из Катовице – в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;
- из Кракова – в Кутаиси, Стокгольм, Валенсию, Катанию, Бургас, Бирмингем, Лидс;
- из Варшавы – в Бирмингем, Марракеш, Агадир;
- из Гданьска – в Кутаиси.
Кроме того, предупреждают, что некоторые популярные летом маршруты появятся с опозданием. Людям рекомендуют учесть это при планировании отпуска.
Какие рейсы Wizz Air запустит с 2024 года
Ранее лоукостер анонсировал старт ряда рейсов. В частности, из Италии во Францию и из Албании – в Германию.
- Милан Мальпенса (Италия) – Париж Бове (Франция): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;
- Милан Мальпенса (Италия) – Гамбург (Германия): с 31 марта 2024 года, 4 раза в неделю;
- Рим Фьюмичино (Италия) – Берлин (Германия): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;
- Рим Фьюмичино (Италия) – Аликанте (Испания): с 1 апреля 2024 года, трижды в неделю;
- Милан Мальпенса (Италия) – Тенерифе (Испания): со 2 апреля 2024 года, трижды в неделю;
- Рим Фьюмичино (Италия) – Копенгаген (Дания): со 2 июля 2024 года, 4 раза в неделю;
- Бухарест (Румыния) – Лейпциг (Германия): с 4 июня 2024 года, трижды в неделю;
- Тирана (Албания) – Лейпциг (Германия): с 1 октября 2024 года, трижды в неделю.