Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года и "захватит" весь летний сезон. Причиной решения стало выявление неисправностей в двигателях, которые установлены на самолетах Airbus A320neo и A321neo. Их активно эксплуатирует лоукостер Wizz Air.

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Больше всего от отмен пострадают аэропорты:

Кракова;

Вроцлава;

Катовице.

Какие рейсы отменят

В общем отменят такие рейсы:

из Вроцлава – в Кутаиси, Валенсию, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;

из Катовице – в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;

из Кракова – в Кутаиси, Стокгольм, Валенсию, Катанию, Бургас, Бирмингем, Лидс;

из Варшавы – в Бирмингем, Марракеш, Агадир;

из Гданьска – в Кутаиси.

Кроме того, предупреждают, что некоторые популярные летом маршруты появятся с опозданием. Людям рекомендуют учесть это при планировании отпуска.

Какие рейсы Wizz Air запустит с 2024 года

Ранее лоукостер анонсировал старт ряда рейсов. В частности, из Италии во Францию и из Албании – в Германию.