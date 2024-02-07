Авіаперевізник стверджує, що це буде добровільним. Дані необхідні для розрахунку правильного балансування літаків, щоб авіалайнер не падав на хвіст або носа не тягнуло вниз.

Читайте також Пілот зі стажем раптом забув, як працює його літак: помилка коштувала дуже дорого

Finnair знову зважуватиме пасажирів перед посадкою

Зазвичай авіакомпанія має майже все: вага порожнього літака, палива, завантаженої їжі, багажу. Але не вистачає інформації про пасажирів та їхню ручну поклажу. Її й планують одержати (хоча б приблизно).

Пункти зважування розмістять в аеропорту Гельсінкі Вантаа та переміщатимуть у зоні вильоту так, щоб охопити пасажирів шенгенської зони та трансконтинентальних рейсів.

Проходити через ваги можна буде за бажанням. Дані побачить лише співробітник, який проводитиме виміри. В систему вноситиметься знеособлена інформація: вага пасажира та його речей, вік, стать та клас перельоту. Співробітники не фіксуватимуть ім'я пасажира чи його номер бронювання, тобто, дані, що дозволяють ідентифікувати конкретну людину.

Під час попереднього виміру 5 років тому багато добровольців захотіли зважитися, і ми сподіваємося, що і зараз буде хороша вибірка добровольців і туристів. Це дозволить отримати найбільш точну інформацію, необхідну для важливих розрахунків балансування,

– заявила керівник наземних процесів Finnair Сату Муннукка.

Зауважимо, Finnair зважувала пасажирів у 2017 та 2018 роках, це означає, що настав час для нового дослідження.

Фінська авіакомпанія почне зважувати пасажирів перед вильотом / Фото Unsplash

Тепер авіакомпанія зважить пасажирів-добровольців, проведе необхідні розрахунки та передасть їх з липня до вересня 2024 року місцевому регулятору – Фінському агентству з питань транспорту та комунікацій.

Далі регулятор перевірить розрахунки, затвердить їх, і Finnair зможе використати оновлену вагу для безпечного відправлення літаків у період із 2025 по 2030 роки.

Зауважимо, найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss спрощує вимоги до зовнішнього вигляду для бортпровідників на робочому місці. Вони стануть суттєво іншими. Про нові вимоги для екіпажу – далі у матеріалі.