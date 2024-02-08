Скасування рейсів розпочнеться у квітні 2024 року й "захопить" весь літній сезон. Причиною рішення стало виявлення несправностей двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo. Їх активно експлуатує лоукостер Wizz Air.
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Найбільше від скасувань постраждають аеропорти:
- Кракова;
- Вроцлава;
- Катовіце.
Які рейси скасують
Загалом скасують такі рейси:
- із Вроцлава – до Кутаїсі, Валенсії, Дубровніка, Бургаса, Родоса, Дортмунда, Бірмінгема;
- із Катовіце – до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюсселя-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци;
- із Кракова – до Кутаїсі, Стокгольма, Валенсії, Катанії, Бургаса, Бірмінгема, Лідса;
- із Варшави – до Бірмінгема, Марракеша, Агадира;
- із Гданська – до Кутаїсі.
Окрім того, попереджують, що деякі популярні влітку маршрути з'являться з запізненням. Людям рекомендують врахувати це при плануванні відпустки.
Які рейси Wizz Air запустить з 2024 року
Раніше лоукостер анонсував старт низки рейсів. Зокрема, з Італії до Франції та з Албанії – до Німеччини.
- Мілан Мальпенса (Італія) – Париж Бове (Франція): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;
- Мілан Мальпенса (Італія) – Гамбург (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 4 рази на тиждень;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – Берлін (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – Аліканте (Іспанія): з 1 квітня 2024 року, тричі на тиждень;
- Мілан Мальпенса (Італія) – Тенерифе (Іспанія): з 2 квітня 2024 року, тричі на тиждень;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – Копенгаген (Данія): з 2 липня 2024 року, 4 рази на тиждень;
- Бухарест (Румунія) – Лейпциг (Німеччина): з 4 червня 2024 року, тричі на тиждень;
- Тирана (Албанія) – Лейпциг (Німеччина): з 1 жовтня 2024 року, тричі на тиждень.