Авиакомпания заявила, что свяжется с пострадавшими пассажирами и предложит им такие варианты, как альтернативные рейсы, полный возврат средств или 120-процентный кредит авиакомпании.

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В авиакомпании отметили, что сегодня Wizz Air объявляет, что в связи с ускоренными проверками нескольких двигателей GTF по поручению Pratt&Whitney внесли коррективы в сеть, что привело к отмене некоторых рейсов в определенные дни между определенными пунктами назначения.

Пассажирам отмененных рейсов будет предложено альтернативное расписание рейсов при условии полного возмещения первоначального способа оплаты или предложения 120% от первоначального тарифа в кредит бронирования авиакомпании.

В случае, если бронирование было через туристическое или онлайн-туристическое агентство, пассажирам советуют обратиться в агентство, которое занимается бронированием, чтобы внести необходимые изменения. Wizz Air также рекомендует проверять папку со спамом на наличие электронных писем о возможных изменениях расписания.

Мы искренне просим прощения за неудобства, вызванные этим незапланированным событием, находящимся вне нашего контроля, но безопасность наших пассажиров, экипажа и самолета является нашим приоритетом номер один,

– заявили в авиакомпании.

К слову, авиакомпания не уточнила, какие именно маршруты будут нарушены.

Wizz Air заставили заплатить компенсации пассажирам

Управление гражданской авиации Великобритании приняло меры реагирования против лоукостера Wizz Air за игнорирование прав пассажиров при отмене и задержке рейсов. Регулятор вмешался в ситуацию после того, как за последние 9 месяцев в судах оказалось много жалоб от пассажиров на действия авиакомпании.