Wizz Air набирає працівників зі знанням української чи польської мов
19 січня 2023, 09:11Читать новость на русском
Джерело:career5.successfactors
Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. На цей раз компанія шукає бортпровідників, які розмовляють зокрема польською чи українською мовами.
Відбір кандидатів на посаду україномовних чи польськомовних бортпровідників угорський лоукостер проведе у Варшаві. Захід запланований на 26 січня о 9:00 та пройде за адресою Żwirki i Wigury 1. За цією адресою розташований Courtyard by Marriott Warsaw Airport.
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Вимоги до кандидата, що претендує на посаду бортпровідника Wizz Air
- Вам 18 років чи більше.
- Ваш зріст не менш як 165 сантиметрів (жінки) або 175 сантиметрів (чоловіки) та розмах рук 210 сантиметрів.
- У вас є вища освіта.
- Ви вільно володієте англійською і хоча б однією додатковою мовою Центральної та Східної Європи (румунською, болгарською, польською, угорською, німецькою, литовською, латвійською, словацькою, чеською, македонською, сербською, українською або грузинською).
- У вас є паспорт без обмежень (мінімум 6 місяців).
- Ви вмієте плавати.
- Ви живете або готові переїхати до місця, яке розташоване за 60 хвилин їзди від вибраної бази.
- У вас немає татуювань та/або пірсингу на частинах тіла, які видно при носінні уніформи.
- Ви ентузіаст, вам подобається працювати з людьми.
Що пропонує авіакомпанія новим працівникам
- Конкуренту заробітну плату;
- Зручний щомісячний графік та можливість вибору з низки кар'єрних можливостей.
- Знижки на польоти та бонуси для сім'ї та друзів.
- Роботу в дружньому, сприятливому та багатокультурному середовищі.
Кандидати, які мріють про кар'єру в небі, можуть надсилати свої заявки онлайн на спеціальній сторінці.