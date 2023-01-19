Отбор кандидатов на должность украиноязычных или польскоязычных бортпроводников венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января в 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

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Требования к кандидату, претендующему на должность бортпроводника Wizz Air

Вам 18 лет или больше.

Ваш рост не менее 165 сантиметров (женщины) или 175 сантиметров (мужчины) и размах рук 210 сантиметров.

У вас есть высшее образование.

Вы свободно владеете английским и хотя бы одним дополнительным языком Центральной и Восточной Европы (румынским, болгарским, польским, венгерским, немецким, литовским, латвийским, словацким, чешским, македонским, сербским, украинским или грузинским).

У вас есть паспорт без ограничений (минимум 6 месяцев).

Вы умеете плавать.

Вы живете или готовы переехать к месту, расположенному в 60 минутах езды от выбранной базы.

У вас нет татуировок и/или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы.

Вы энтузиаст, вам нравится работать с людьми.

Заметьте! Если вы носите очки или контактные линзы и ваш рецепт выше +4 или ниже -4, вы вряд ли пройдете обязательное медицинское обследование.

Что предлагает авиакомпания новым работникам

Конкуренту заработную плату.

Удобный ежемесячный график и возможность выбора из ряда карьерных возможностей.

Скидки на полеты и бонусы для семьи и друзей.

Работу в дружеской, благоприятной и многокультурной среде.

Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут отправлять свои заявки онлайн на специальной странице.